A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

"DIŞARIDAN BAKAN GÖZ"

Stefan Kuntz, sıcağı sıcağına bu kurayı yorumladı. Ancak Kuntz'un "Dışarıdan bakan göz Türkiye'nin favori olduğunu söyleyecektir. Bu maçlar bize farklı deneyim yaşatacak" ifadesine futbolseverler çok takıldı.

İşte Kuntz'un kura yorumu:

"Dışarıdan bakan bir göz, grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyecektir. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız. Bu maçlarla farklı bir deneyim yaşayacağız.

Litvanya ile A Millî Takım'ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak."

"HANGİ GÖZLE BAKALIM"

Kuntz'un "Dışarıdan bakan bir göz favori olduğumuzu söyler yorumuna" tepki yağdı. Futbolseverler, "Nereden bakmalıyız, içeriden farklı mı gözüküyor, bu grupta bir puan bile eksik alırsak rezillik olur, dalga geçiyor net" şeklinde tepkiler gösterdi.

Transfermarkt'te takımların kadro değeri:

İşte sosyal medyadaki tepkiler: