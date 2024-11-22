A Milli Takım Macaristan ile Eşleşti - Son Dakika
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A Milli Takım Macaristan ile Eşleşti

A Milli Takım Macaristan ile Eşleşti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile UEFA Uluslar Ligi play-off eşleşmesinin rekabet açısından sıkı geçeceğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ise hangi rakip ile eşleşeceklerinin önemli olmadığını vurguladı.

22.11.2024 16:50  Güncelleme: 16:51
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan eşleşmesiyle ilgili, "Bizim A Ligi'ne çıkma hedefimiz doğrultusunda, rakip fark etmeyecekti. Sıkı şekilde rekabet edebileceğimiz bir rakip" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekiminde Macaristan ile eşleşmemize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Ligi'nin 3'üncü sırada bitiren İskoçya, Belçika, Sırbistan ve Macaristan'ın denk kuvvette olduğunu ifade eden Ceyhun Kazancı, "Hangi rakibi çektiğimizin çok önemi olmayacaktı. Tarihimizde en çok maç yaptığımız takımlardan Macaristan ile eşleştik. Onlar da gruplarında iç sahada Almanya ve Hollanda'dan puan aldılar, tek galibiyetlerini ise Bosna-Hersek'e karşı elde ettiler. İki İtalyan teknik adamın birbirine rakip olacağı ilginç bir karşılaşma olacak. Yakın zamanda Macaristan ile özel bir müsabaka oynamıştık ama biliyorsunuz resmi maçların havası daima farklı olur. Biz de böyle hedef maçlarda oyuncularımıza bir kat daha güveniyoruz. A Ligi'ne ulaşacağımız konusunda inançlıyız" ifadelerini kullandı.

VİNCENZO MONTELLA: 'A LİGİ'NE GİDEN TAKIM OLMAK İSTİYORUZ'

Bu seviyede mücadele eden tüm rakiplerin güçlü olduğunu belirten Vincenzo Montella, "Belçika, İskoçya, Sırbistan veya Macaristan… Bizim A Ligi'ne çıkma hedefimiz doğrultusunda, rakip fark etmeyecekti. Sıkı şekilde rekabet edebileceğimiz bir rakip. Bildiğiniz gibi, bu yıl mart ayında Macaristan ile özel maçta karşılaşmıştık. Biz onları, onlar da bizi tanıyor. Macaristan'da çok uzun süredir aynı İtalyan teknik adam görev başında. Tecrübeli ve iyi bir takımla eşleştiğimizi söyleyebiliriz. Oyuncularımızın sahip olduğu yeteneklerin ve onlarla başardıklarımızın farkındayız. İki maçlık seride doğru bir konsantrasyonla oynayarak A Ligi'ne giden takım olmak istiyoruz" diye konuştu.

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Kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Türkiye, benim kurada kaçınmak istediğim tek takımdı çünkü takımın gücünü ve sahip olduğunuz birçok değerli futbolcuyu biliyorum. Ayrıca, Türkiye'de deplasman maçı oynamanın ne denli güç olduğunun da farkındayım. Türkiye ile dış sahada oynayacağımız karşılaşma çok sıcak bir atmosferde geçecek. Bizim için şanslı bir kura olduğunu söyleyemeyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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