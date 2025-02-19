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A Millilerin Hedefi İrlanda Galibiyeti

A Millilerin Hedefi İrlanda Galibiyeti

A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ne odaklanarak Uluslar B Ligi'ne başlıyor.

19.02.2025 11:16
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli oyuncuları Ebru Topçu ve Arzu Karabulut, UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi ilk haftasındaki İrlanda Cumhuriyeti maçına odaklandıklarını söyledi.

Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek ay-yıldızlı takım, 2. Grup'taki ilk hafta maçında 21 Şubat Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Milliler, 25 Şubat Salı günü ise ikinci hafta mücadelesinde Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı konuk edecek.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan milli takımın oyuncuları Ebru ile Arzu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'ne İrlanda Cumhuriyeti maçıyla başlayacaklarını aktaran Ebru Topçu, "İlk maçımızı İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağız. Zor bir grupta yer alıyoruz. İrlanda'nın yanı sıra Yunanistan ve Slovenya var. Şu anda ilk haftadaki İrlanda Cumhuriyeti maçına odaklandık. Analizlerimizi yapıyoruz. Hem bireysel hem de takım olarak çok çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarıma güveniyorum. Elimizden geleni yaparak A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Geçen sene 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde play-off oynama başarısı gösterdiklerini aktaran milli futbolcu, "Şanssız bir şekilde elenmiştik. Ukrayna'dan daha iyi bir takımdık. Şimdi önümüzde İrlanda Cumhuriyeti maçı var. Bu karşılaşma gruptaki diğer maçlara göre daha zorlu geçebilir. Gruptaki en dişli rakibimiz onlar. Hedefimiz Uluslar A Ligi'ne çıkmak." ifadelerini kullandı.

Ebru, kadın futbolunda yaşanan gelişimi değerlendirerek, "UEFA Uluslar C Ligi'nde 6'da 6 yaparak yükseldik. Bu ülkemiz için çok büyük bir başarıydı. Galatasaray'da ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldık. Bu da bizim için çok önemli bir başarıydı. Kadın futbolu her geçen gün gelişiyor." şeklinde görüş belirtti.

Arzu: "İrlanda'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz"

Arzu Karabulut ise İrlanda Cumhuriyeti'nden galibiyetle dönerek gruba iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Kamp ortamının güzel olduğunu aktaran Arzu, "Takım içindeki atmosfer çok iyi. İrlanda Cumhuriyeti maçına odaklandık. Analizlerimizi yapıyoruz. İrlanda'da iyi bir performans sergileyip galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. Sonrasında da İstanbul'da Yunanistan ile karşılaşacağız." dedi.

İrlanda Cumhuriyeti'nin önemli bir takım olduğuna değinen Arzu, "İrlanda çok tecrübeli bir takım. A Ligi'nden düştüler. Diğer takımlar da çok iyi. Onları da hafife almamak lazım. Ancak İrlanda Cumhuriyeti, Fransa, İngiltere gibi dünya çapında takımlara karşı mücadele etti. Böyle rakiplerle karşılaşarak tecrübe kazanabiliriz. Ne kadar güçlü rakiplerle karşılaşırsak denk takımlara karşı maçlarımız rahat geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de kadın futbolunun yaşadığı gelişimin önemli olduğunu vurgulayan Arzu Karabulut, "Kadın futboluna büyük camiaların katılmasıyla ligimize kalite geldi. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lige katılması iyi oldu. Bu da milli takıma yansıdı. Ligimizin kalitesi arttıkça milli takımın kalitesi de arttı. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

Arzu, formasını giydiği Galatasaray Petrol Ofisi'nin Türk futbol tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"İlk defa mücadele ettiğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldık. Çok zor bir mücadele verdik. Son 16 takımın 15'i profesyonel, sadece Galatasaray amatör takım statüsünde. Bizim için çok zor bir süreçti. Ancak biz büyük bir tecrübe kazanarak ülkemize döndü. Bizim başarımız ligimizdeki rekabeti de artırdı. Herkes şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Herkes Galatasaray ile elde ettiğimiz başarıyı yakalamaya çalışacak. Ligde kimin şampiyon olacağı belli değil. Lig hala ortada. Rekabet ve kalitemiz arttı."

Kaynak: AA

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