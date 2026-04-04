Üye Girişi
Son Dakika Logo

Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçının sonunda kırmızı kart gördü

Haberin Videosunu İzleyin
04.04.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Galatasaray'da maç sonunda rakibiyle tartışma içerisinde olan Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı kartını gördü ve Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

MAÇ BİTER BİTMEZ SAHA KARIŞTI

Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın son düdüğünün ardından tartışma yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu bir futbolcu arasında büyük gerginlik yaşandı.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

İki takım oyuncuları ve güvenlik görevlileri derhal olay yerine giderek gerilimin büyümesine engel oldu. Mauro Icardi de takım arkadaşı Abdülkerim'i elinden tutarak olay yerinden uzaklaştırdı. 

ABDÜLKERİM BARDAKCI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından rakibiyle yaşadığı tartışma sonrası maçın hakemi Cihan Aydın tarafından ikinci sarı kartını gördü. Milli oyuncu, Göztepe ile oynanacak müsabakada takımının yanında olamayacak. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Dracarys null Dracarys null:
    gsliler kırmızı kart görür mü ilk defa gördüm hayret... 61 49 Yanıtla
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    maç bitikden sonra kardeş :)) 32 15
    Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    bjk maçında kim gördü gözler ve niyet bozuk olunca yapacak bir şey yok 23 5
  • şenol doğan şenol doğan:
    zoruna gitmiştir tüh yazık oldu 24 15 Yanıtla
    Emre Akcay Emre Akcay:
    sizin zorunuza gitmedimi fener size koarken hamsi hareketi yapmaları 23 20
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Hahaahahahah akiyor masallah bu gece:) 10 6 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    kırmızı kart mı dedin, kime... 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:24:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.