Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçının sonunda kırmızı kart gördü

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

MAÇ BİTER BİTMEZ SAHA KARIŞTI

Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın son düdüğünün ardından tartışma yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu bir futbolcu arasında büyük gerginlik yaşandı.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

İki takım oyuncuları ve güvenlik görevlileri derhal olay yerine giderek gerilimin büyümesine engel oldu. Mauro Icardi de takım arkadaşı Abdülkerim'i elinden tutarak olay yerinden uzaklaştırdı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından rakibiyle yaşadığı tartışma sonrası maçın hakemi Cihan Aydın tarafından ikinci sarı kartını gördü. Milli oyuncu, Göztepe ile oynanacak müsabakada takımının yanında olamayacak.