Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçının sonunda kırmızı kart gördü

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın son düdüğünün ardından tartışma yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu bir futbolcu arasında büyük gerginlik yaşandı.
İki takım oyuncuları ve güvenlik görevlileri derhal olay yerine giderek gerilimin büyümesine engel oldu. Mauro Icardi de takım arkadaşı Abdülkerim'i elinden tutarak olay yerinden uzaklaştırdı.
Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından rakibiyle yaşadığı tartışma sonrası maçın hakemi Cihan Aydın tarafından ikinci sarı kartını gördü. Milli oyuncu, Göztepe ile oynanacak müsabakada takımının yanında olamayacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)