Abdülkerim Bardakcı'ya şaşırtan teklif! Galatasaray değerlendirmeyecek bile

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Galatasaray'ın yıldızlarını yakından takip eden İtalyan ekiplerine bir yenisi daha eklendi. Atalanta, sarı-kırmızılıların stoperi Abdülkerim Bardakcı için teklif yapmaya hazırlanıyor.

ATALANTA'NIN TEKLİFİ DÜŞÜK KALDI

Sky Italia'da yer alan habere göre, Atalanta, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif edecek.

GALATASARAY MASAYA OTURMAYACAK

Atalanta cephesinden henüz resmi bir teklif almayan Galatasaray yönetimi, rakamların bu düzeyde olması halinde İtalyan ekibi ile masaya dahi oturmayacak.