Abdülkerim Bardakcı'ya şaşırtan teklif! Galatasaray değerlendirmeyecek bile - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakcı'ya şaşırtan teklif! Galatasaray değerlendirmeyecek bile

17.04.2023 10:14

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'ya Atalanta'nın talip olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibi, milli futbolcu için 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif edecek. Henüz resmi teklif ellerine ulaşmayan Sarı-Kırmızılı yönetimin ücretten memnun olmadığı ve böyle bir teklifi değerlendirmeyeceği iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızlarını yakından takip eden İtalyan ekiplerine bir yenisi daha eklendi. Atalanta, sarı-kırmızılıların stoperi Abdülkerim Bardakcı için teklif yapmaya hazırlanıyor.

ATALANTA'NIN TEKLİFİ DÜŞÜK KALDI

Sky Italia'da yer alan habere göre, Atalanta, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif edecek.

GALATASARAY MASAYA OTURMAYACAK

Atalanta cephesinden henüz resmi bir teklif almayan Galatasaray yönetimi, rakamların bu düzeyde olması halinde İtalyan ekibi ile masaya dahi oturmayacak.

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Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdülkerim Bardakcı'ya şaşırtan teklif! Galatasaray değerlendirmeyecek bile - Son Dakika


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