İngiltere Premier Lig'de sahalarda eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Manchester City ile Wolverhampton karşılaşmasında ilk yarının son anlarında Jimenez'in gördüğü kartlar hayrete düşürdü.
45'inci dakikada City'nin futbolcusuna peş peşe fauller yapan Jimenez, adeta sarı kart görmek için çırpındı. Sarı kartı gören Jimenez, faulden sonra kullanılacak atışta City'li oyuncunun önünü kapatıp, topa müdahale etti. Jimenez ikinci sarıdan kırmızı gördü.
Maçı anlatan spiker Erman Yaşar, "İnanılmaz bir acemilik. Bu seviyede kabul edilemez bir acemilik" ifadeleriyle durumu anlattı.
Son Dakika › Spor › Acemilik mi, art niyet mi? Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladı - Son Dakika Spor