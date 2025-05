Açık Alan Hokeyi Süper Lig play-off müsabakalarına İrlandalı direktör

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi play-off müsabakalarında uluslararası önde gelen hokey uzmanlarının da görev yaptığını söyledi.

Çakır, Alanya'nın Avsallar Hokey Sahası'nda devam eden play-off müsabakalarına ve Türk hokeyinin gelişimine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadınlarda Metpack Alanya Yıldızları'nın final maçında Gaziantep Polisgücü ile eşleştiğini hatırlatan Çakır, "Erkeklerimizin yarı final maçlarında sonuçlar shoot out (sonuç belirleme atışları) ile belirlendi. Gayet centilmen bir maç izledik. 28 Mayıs Salı günü üçüncülük maçlarımız, 29 Mayıs Perşembe günü de saat 11.00 ve 13.00'te final maçlarımız olacak. Buradan bütün spor severleri TRT Yıldız Spor kanalında hokey şampiyonluk maçlarımızı izlemeye davet ediyorum." dedi.

Kadınlarda Metpack Alanya Yıldızları ile Gaziantep Polisgücü'nün yıllardır aralarında tatlı bir rekabetin sürdüğünü ifade eden Çakır, "Gaziantep ve Alanya temsilcisinden finalde kıyasıya son saniyeye kadar belki de sonuç belirleme atışlarına (shoot out) gidecek bir maç bekliyoruz. Çünkü her iki tarafta da hem genç hem tecrübeli oyuncular var. Her iki takımın da teknik adamı çok kaliteli." diye konuştu.

Çakır, erkekler Süper Lig play-off finaline yönelik de "Nevşehir Belediyespor, geçen ay Avrupa Şampiyonası kategorisinde şampiyon olarak bir üst klasmana çıktı. Çok güçlü ve formda bir takım, rakipleri Alanya Yıldızları da daha genç ve dinamik. Kıyasıya çok gel-gidin olacağı bir maç bekliyoruz. Tabii biz seyir açısından bol gol istiyoruz, kazanan Türk hokeyi ve sporu olsun." şeklinde konuştu.

"Yatırımlar hedeflerimize kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin ikinci 100 yılı için koyduğu vizyon doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerle çok ciddi yatırımlar aldıklarını belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Halihazırda içerisinde bulunduğumuz Alanya'da Avsallar Hokey Tesisi'nde spor salonunun arkasında 50 yataklı kamp eğitim merkezinin önümüzdeki ay ihalesi tamamlanacak. Ankara'da başkentimize yakışır bir hokey sahası Gölbaşı'nda kazandırılacak, o da yaklaşık 6 ay sonra bitecek. Muğla ilimizde de bir hokey sahamız var onun yerleşkesi de çok güzel bir yeşil alan içerinde bulunuyor. Bu 3 tesis açık alan hokeyinde bizim hızlı bir ivme kazanmamızı sağlayacaktır."

Özellikle Alanya'nın ikliminden dolayı burada 7-8 ay sporcuların antrenman yapabilmelerinin avantaj sağlayacağını anlatan Çakır, "Yatırımlar hedeflerimize kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak. Gençlik olimpiyatlarına gitmeyi hedefliyoruz. Bu sahada Alanya'da 2026 yılında ev sahipliğini yapacağımız 16 yaş altı kızlar ve erkekler Avrupa Şampiyonamız olacak. Burada kürsüde olmak istiyoruz, daha önce bunu başardık. Bu sefer ilk 3'te, hem kızlar hem erkeklerle altın madalya kovalayacağız. Bu ekip 2028'de de inşallah gençlik olimpiyatlarına gidecek yolu açacaklar." ifadelerini kullandı.

"Play-off turnuva direktörü İrlanda'dan geldi"

Türk hokeyinin gelişimi için eğitimlere çok önem verdiklerini dile getiren Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Play-off turnuva direktörü İrlanda'dan geldi, Avrupa'dan yine hakem menajeri geldi, olimpiyatlarda maç yönetmiş 3 de yabancı hakemimiz var. Bu hakemlerle de mevcut hakemlerimizi nasıl daha ileriye taşıyabiliriz, bunu görüşüyoruz, buna yönelik eğitimler düzenliyoruz. Turnuva direktörü ile de yaptığımız organizasyonu çok beğenmesine rağmen müsabakalar bitince yeniden görüşlerini alacağız. Tekrardan yol haritamızı yenileyeceğiz."

Federasyon olarak 23 yıl önce faaliyete başladıklarını hatırlatan Çakır, "Her bir yarıştığımız ülke 100 yılı devirmiş durumda, tesisleşme ve altyapı anlamında çok ilerideler. Biz de gelişmeye devam ediyoruz, olimpiyatlarda 12 ülke var bunun 6'sı Avrupa ülkesi. Bizim onları yakalayabilmemiz için dünya sıralamalarında birer birer çıkmamız lazım. İlk hedefimiz bu yaz yapılacak organizasyonlarda bir klasman yukarı çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Esas hedef altyapıyla birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmak." diyen Çakır, şunları kaydetti:

"Kalıcı bir hokey kültürü istiyoruz. Her antrenör ve sporcuyla konuştuğumda bunu söylüyorum. Kültürümüzü ortaya koyabilirsek o zaman sürdürülebilir bir hale geliriz, anlık başarılarla değil uzun vadeli arkasını da destekleyen bir serüven hazırlamış oluruz. Tabii ki olimpiyatları kim istemez 2028 ve 2032 hepimizin hayali ama daha çok 2032 için çalışıyoruz. Bunu bakanlığımıza da ifade ettim, inşallah başaracağız, başarmak için ekip arkadaşlarımızla çok yoğun çalışıyoruz."