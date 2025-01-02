Açıkalın: Geçici Göreve Talip Değilim - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Açıkalın: Geçici Göreve Talip Değilim

Geniş Video İzle

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, görevinde kalmayı tercih ettiğini ve başarı hedeflediğini belirtti.

02.01.2025 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kayserispor Başkanı Açıkalın: "Geçici bir göreve talip olmadım"

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın:

"Transfer yasağına konu borç 1 milyon 600 bin Euro civarında"

"Ben kalmayı tercih ettim, diğer arkadaşlar gitmeyi tercih etti"

KAYSERİ - Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, geçici bir göreve talip olmadığını ve başarı getireceklerine inandığını belirterek, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ve teknik kadroyla yola devam edeceklerini söyledi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ve yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görev süresi boyunca Kayserispor için çalışacaklarını kaydeden Başkan Açıkalın, "Kayserispor tabii ki şehrimizin önemli bir markası. Bu şehirde yaşayan herkesin sahip çıkması gerekiyor. Biz de bu yüzden buradayız. Herkes gerektiği ölçüde desteğini veriyor. Gerçekten de buranın hak ettiği yere ulaşması için gerekli mesaiyi gösteriyorlar. Geldiğimiz noktada kaliteli bir takımımız olmasına rağmen puan olarak baktığımızda hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Bunun içerisinde bir takım şanssızlıklar da sayabiliriz. Bunları yaşadık ama takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Daha önce başardılar, bundan sonra da başaracaklarına eminim. Bu değeri daha ileriye ve rahat seviyeye ulaştırmak için bu göreve talip olduk. Elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Problemlerimiz olduğu aşikar. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olur. Bunları minimize etmek, çözmek bizim görevimiz. Değerli bir yönetim kurulumuz var. Sorun olan yerleri tespit ettik ve çözümü için mesaiye başladık. Altyapı problemimiz var, bunu ivedilikle çözmek istiyoruz. Kayserispor'un yetenekli gençlerin yetiştiği değerli bir okul olmasını istiyoruz. Her kulübün olduğu gibi mali problemlerimiz var. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Birlik beraberlik olduğu sürece çözemeyecek bir pozisyonda değiliz. Bilal Başaçıkoğlu problemi vardı. 3 puan silinebilirdi. Onu ödedik, personel maaşlarını ödedik. Bugün itibarıyla da futbolcularımıza maaş ödemesi gerçekleştirdik. Hedefimiz Bodrum maçına gidiyoruz, önemli bir maç. Sıralamada birbirimize yakınız. Futbolcu arkadaşlarımız saha da gerekenleri yapacak. Biz de saha dışında görevimizi yapacağız. Herkes görevini yaparsak mutlu ve huzurlu oluruz. Görevimiz devam ettiği sürece Kayserispor için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Geçici bir göreve talip olmadım, başarı getireceğimize inanıyorum"

Kayserispor'a başarı getireceklerine inandığını kaydeden Başkan Açıkalın, "Geçici bir göreve talip olmadım. Burada güzel başarılara imza atmak istiyorum. Bunun için buradayım. Kulübümüzün şu anda bir transfer yasağı var ancak bu bir disiplin yasağı. Devam eden ve sonuçlanmış dosyalarımız var. Bu rakam tahmini 1 milyon 600 bin Euro civarında. Şu andaki yasağın parayla alakası yok, disiplin yasağı bu. Haziran döneminde açılması için gerekli olan para. İlk geldiğimde bu rakamlar 22 milyon Euro civarındaydı. İki sefer transfer tahtası açtık. Birinde 11.5 milyon Euro, diğerinde 8 milyon Euro civarında bir para ödendi. O süreçte bu dosyalar halen devam ettiği için kesinleşmemişti, kesinleşenler bunlar. Bu toplam borç değil, transfer yasağına engel borç. Takımı yönetmek için güncel borçlarımız oluşuyor. Ama şu anki yaptığımız yapılanmada bu yıl futbolcu maaşlarıyla ilgili büyük problem yaşayacağımız görünmüyor. Rahatlıkla ödeyebileceğimizi düşünüyoruz. Transfer yasağına konu borç da aslında 1 milyon 600 bin Euro civarında" şeklinde konuştu.

" Ali Çamlı'nın şeffaflığına şahidim"

Önceki Başkan Ali Çamlı'nın şeffaflığına şahit olduğunu aktaran Nurettin Açıkalın, "Ali Çamlı'ya gerçek anlamda büyük teşekkür ediyorum. Onun yönetiminde başkanvekili olarak görev yaptım. Buranın problemi genel olarak bizim değil, futbol dünyasının bir problemi. Bunlara her zaman göğüs germekte fayda var. Ali başkanın hesaplarıyla ilgili de şeffaf olmadığını kesinlikle düşünmüyorum. Buraya gelen her para resmi hesaplara gelir olarak kaydedildi. Bunların birçoğuna şahidim. Kalıp da buradan 'öyle yaptı, böyle yaptı' diyemem. Yapmadı, onu da gördüm ve biliyorum. Şeffaflık konusunda bir problem olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kalmayı tercih ettim"

Başkan Açıkalın, Ali Çamlı'nın istifasının ardından bazı yöneticilerin de istifa ettiğini ancak kendisinin kalmayı tercih ettiğini sözlerine ekleyerek, "Kayserispor benden, Ali Çamlı'dan, diğer yöneticilerin hepsinden büyük. Burası için çalışacaksak burayı düşüneceğiz. Gitmememiz gerekiyordu, gitmedik. Gitmemiz gerekirse de gideriz, babamızın malı değil burası. Yeter ki iyi olsun. Burası iyi olacaksa bugün de gideriz. Bazen kalmak daha hayırlı olabilir, çünkü başka problemler çıkabilirdi. Ben kalmayı tercih ettim, diğer arkadaşlar gitmeyi tercih etti" diye konuştu.

"Hocamızla ve teknik kadroyla devam edeceğiz"

Önlerindeki hedefin Bodrum FK ve Samsunspor maçları olduğunu belirten Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın; "Bizim şu anda tek konsantre olmamız gereken yer, 2 tane önemli maçımız var; Bodrum ve Samsunspor. Hedefimizden sapmadan, saha dışı olayları konuşmadan ilerlememiz gereken bir süreçteyiz. Dolayısıyla bugün teknik kadro değişikliği veya başka değişikliklerin çok doğru olacağını düşünmüyoruz. O yüzden hocamızla ve teknik kadroyla devam ediyoruz. Bodrum maçında da takımın başında çıkacaklar, aslanlar gibi oynayacaklar. İnşallah pazar günü şehre mutlu olarak dönen biz olacağız" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayserispor, Kayseri, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Açıkalın: Geçici Göreve Talip Değilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:50:15. #1.11#
SON DAKİKA: Açıkalın: Geçici Göreve Talip Değilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.