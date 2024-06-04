Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetimine giren Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" suçlamasına cevap verdi. Ilıcalı, "Çok üzücü! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye başkanlığı çok istiyor olabilir. Seçimde hezimetle ayrıldı. Ancak başkan olabilmek için bir Fenerbahçeliyi karalamak bana üzücü geliyor. Fenerbahçe'nin sorunu bu içerideki kavgalar. Suçlama çok çirkin olduğu için cevap vermek durumundayım" dedi.

04.06.2024 08:59  Güncelleme: 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hareketli günlerin yaşandığı Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetimine giren Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

"BİR FENERBAHÇELİYİ KARALAMAK ÜZÜCÜ"

TV 100'de yayınlanan 'Candaş Tolga ile Az Önce Konuştum' programında konuşan Ilıcalı, "Aziz Yıldırım'ın 'Adnan Hocacı' suçlaması için ne diyeceksin?" sorusuna, "Çok üzücü! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye başkanlığı çok istiyor olabilir. Seçimde hezimetle ayrıldı, içinde bir şey yaşıyorlar olabilir. Ancak başkan olabilmek için bir Fenerbahçeliyi karalamak bana üzücü geliyor. Fenerbahçe'nin sorunu bu içerideki kavgalar. Suçlama çok çirkin olduğu için cevap vermek durumundayım. 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa, bu art niyet. Daha önce 35 yıl önce görüştüğümüz açıkladım. Bir sohbet için gittim 'Fakirlere yardım et, insanlara destek ol' gibi Müslümanlığın güzel yanlarıydı. 18 yaşındaydım. Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Amacım Fenerbahçe'ye yardım etmekti. Aziz Yıldırım'a bayılıyordum da ondan bunu yapmadım" yanıtını verdi.

"SENİN KARALAMANLA BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Açıklamasının devamında Yıldırım'a yönelik sözlerini daha da sertleştiren Ilıcalı, "Kendi başkanlığında Acun çok iyi, sonra Acun çok kötü! Çok komik ya! Takımıma destek oluyorum, aşığım bu renklere. Elimden geleni yapıyorum. Ali Koç başkan olduğunda aradı ve kampanya yapmamızı istedi. Üç günde 20 Milyon € topladık. Kanalımı Fenerbahçe için kullandım. Benim amacım Fenerbahçe'ye yardım etmek. Beni neden karalıyorsun? Senin karalamanla bana bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

"YALAN SÖYLÜYOR"

Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile görüşemediğini söyleyen Ilıcalı, "Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan! Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi! Ulaşamadılar! Anlaşma falan yok! Londra'da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç'a ve projelere baktı... Adam kabul etti" şeklinde konuştu.

"AZİZ YILDIRIM KONUŞAMAZ!"

Aziz Yıldırım'ın kulübü büyük zarara soktuğunu söyleyen Ilıcalı, "Aziz Yıldırım ben bu seçimi kazanayım da, baltayla girmiş, kimi biçersem biçeyim, ne yalan söylersem söyleyeyim. Tamamen o modda... Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi 600 milyon euro borçla bıraktı. Bir insan, bir kulübü 600 milyon euro borçla batırıp gider mi? Ben Ali Koç'a şaşırıyorum. Kulübe geliyorsun 600 milyon euro borç var. Aziz Yıldırım'ın alacağı yok! Paranı al git, 600 Milyon € batır, sonra gel ve yeniden başkanlık yap! Borç 300 milyon euroya inmiş, 'hesabını soracağız' diyor. Devamlı posta koyuyor! O dönemler geçti, insanlar böyle bir insan görmek istemiyor. Ona FETÖ'cü, buna Adnan'cı diyor... Bunları yapıp başkanlığa aday olabiliyorsan, bunlara cevap vereceksin! Keşke buraya otursa da 600 Milyon €'ya cevap verse! Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez! Konuşamaz! Ali Koç ile tartışmaya çıksın canlı yayında, hiçbir şey bilmediğimi söyleyeceğim" dedi.

Aziz Yıldırım\'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, Adnan Oktar, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'ın 'Adnan Hocacı' dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hasibe YILDIRIM: Aziz başkan Fenerbahçe şampiyon.Ali KOÇ git artık gitttt 16 9 Yanıtla
  • YoH null: aziz başkanın fenere tekrar gelmesi lazim 15 5 Yanıtla
  • Berat Çoban: hani iddialara cevap vermemiş ki bu anten. 15 2 Yanıtla
  • serkan keskin: normalde duzgun adalet islese, sorumluluk sahibi savci olsa bu Acur sayesinde kimse dominik e kacirilmis mi kacirilmamis mi incelenir, bulunur cok basit bir is. normal adalet islese tabi.. 13 3 Yanıtla
  • İskender Asyalı: Aziz başkan diyorsa bir bildiği vardır 9 1 Yanıtla
  • Beykozlu: Başka insanlara kendinizi güldürmeyin kimse fenerbahçeyi kötüleyemez.. 4 3 Yanıtla

10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü, mürettebattan haber alınamıyor Kayseri'de eğitim uçağı düştü, mürettebattan haber alınamıyor
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
08:59 Aziz Yıldırım’ın “Adnan Hocacı“ dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
10:23 Ortalık yangın yeri Aziz Yıldırım’dan Acun’a: Kaşınıyor gerizekalı Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı
10:08 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak 17 yaşında girdiği cezaevinden ömrünün sonuna kadar çıkamayacak
10:05 Galatasaray’da Mauro Icardi depremi Erden Timur’dan sonra o da ayrılacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak
10:00 Piyasalarda hareketlilik devam ediyor Dolar yükselişe geçti Piyasalarda hareketlilik devam ediyor! Dolar yükselişe geçti
09:49 Teknik direktör düğümü çözülüyor Beşiktaş’ta Pochettino ve Xavi sesleri Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 10:39:31. #1.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement