Aziz Yıldırım\'ın "Adnan Hocacı" dediği Acun Ilıcalı, sessizliğini bozdu

Spor

Hareketli günlerin yaşandığı Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetimine giren Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

"BİR FENERBAHÇELİYİ KARALAMAK ÜZÜCÜ"

TV 100'de yayınlanan 'Candaş Tolga ile Az Önce Konuştum' programında konuşan Ilıcalı, "Aziz Yıldırım'ın 'Adnan Hocacı' suçlaması için ne diyeceksin?" sorusuna, "Çok üzücü! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye başkanlığı çok istiyor olabilir. Seçimde hezimetle ayrıldı, içinde bir şey yaşıyorlar olabilir. Ancak başkan olabilmek için bir Fenerbahçeliyi karalamak bana üzücü geliyor. Fenerbahçe'nin sorunu bu içerideki kavgalar. Suçlama çok çirkin olduğu için cevap vermek durumundayım. 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa, bu art niyet. Daha önce 35 yıl önce görüştüğümüz açıkladım. Bir sohbet için gittim 'Fakirlere yardım et, insanlara destek ol' gibi Müslümanlığın güzel yanlarıydı. 18 yaşındaydım. Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Amacım Fenerbahçe'ye yardım etmekti. Aziz Yıldırım'a bayılıyordum da ondan bunu yapmadım" yanıtını verdi.

"SENİN KARALAMANLA BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Açıklamasının devamında Yıldırım'a yönelik sözlerini daha da sertleştiren Ilıcalı, "Kendi başkanlığında Acun çok iyi, sonra Acun çok kötü! Çok komik ya! Takımıma destek oluyorum, aşığım bu renklere. Elimden geleni yapıyorum. Ali Koç başkan olduğunda aradı ve kampanya yapmamızı istedi. Üç günde 20 Milyon € topladık. Kanalımı Fenerbahçe için kullandım. Benim amacım Fenerbahçe'ye yardım etmek. Beni neden karalıyorsun? Senin karalamanla bana bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

"YALAN SÖYLÜYOR"

Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile görüşemediğini söyleyen Ilıcalı, "Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan! Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi! Ulaşamadılar! Anlaşma falan yok! Londra'da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç'a ve projelere baktı... Adam kabul etti" şeklinde konuştu.

"AZİZ YILDIRIM KONUŞAMAZ!"

Aziz Yıldırım'ın kulübü büyük zarara soktuğunu söyleyen Ilıcalı, "Aziz Yıldırım ben bu seçimi kazanayım da, baltayla girmiş, kimi biçersem biçeyim, ne yalan söylersem söyleyeyim. Tamamen o modda... Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi 600 milyon euro borçla bıraktı. Bir insan, bir kulübü 600 milyon euro borçla batırıp gider mi? Ben Ali Koç'a şaşırıyorum. Kulübe geliyorsun 600 milyon euro borç var. Aziz Yıldırım'ın alacağı yok! Paranı al git, 600 Milyon € batır, sonra gel ve yeniden başkanlık yap! Borç 300 milyon euroya inmiş, 'hesabını soracağız' diyor. Devamlı posta koyuyor! O dönemler geçti, insanlar böyle bir insan görmek istemiyor. Ona FETÖ'cü, buna Adnan'cı diyor... Bunları yapıp başkanlığa aday olabiliyorsan, bunlara cevap vereceksin! Keşke buraya otursa da 600 Milyon €'ya cevap verse! Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez! Konuşamaz! Ali Koç ile tartışmaya çıksın canlı yayında, hiçbir şey bilmediğimi söyleyeceğim" dedi.