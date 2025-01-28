Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan bomba itiraflar - Son Dakika
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Spor

Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan bomba itiraflar

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United'dan Marcus Rashford transferiyle ilgili açıklamalar yaptı. Rashford'la ilgilendiklerine dair haberlerin doğru olmadığını belirten Ilıcalı, "Bu transfer bize önerildiğinde ve önümüze geldiğinde maalesef hayır dedik, yani bu transferle ilgili hiçbir şey yok" dedi.

28.01.2025 14:46
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İngiliz devi Manchester United'dan Marcus Rashford transferiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BİZE ÖNERİLDİ, HAYIR DEDİK"

İngiliz Sky Sports canlı yayınına bağlanan Ilıcalı, "Rashford ile ilgilendiğimiz haberlerde yazıyordu. Her şeyden önce Rashford harika bir oyuncu. Ancak takımınızda, bazı planlarınız olduğunda, aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil. Bu tür oyuncuların sürekli oynaması gerekir ve eğer Rashford gelirse, diğer oyunculardan biri oynayamaz. Bu transfer bize önerildiğinde ve önümüze geldiğinde maalesef hayır dedik, yani bu transferle ilgili hiçbir şey yok. Tabii ki bazı söylentiler vardı ama çok rahat bir şekilde ilgilenmediğimizi söyleyebilirim. Ama Rashford iyi bir oyuncu" dedi.

Manchester United ve İngiliz kulüpleriyle aralarındaki ilişkiye dair gelen soruya Acun Ilıcalı, "Manchester United'da kalecimiz var. Altay Bayındır, üst düzey bir kaleci, onunla gurur duyuyorum. Onu iyi tanıyorum. Manchester United ile iyi ilişkilerimiz var. Futbolda her şey her an olabilir. Aston Villa ile de çok iyi ilişkilerim var. Futbolda ilişkiler önemlidir. Futbol, ilişkiler dünyasıdır" ifadelerini kullandı.

Rashford Fenerbahçe\'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı\'dan bomba itiraflar

Manchester United, Marcus Rashford, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan bomba itiraflar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    kulübü satın komple kayyuma devredilmeden taliscaya 40 milyon euro veren fenerbahçe bitti artık 30 20 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    Ferhat essegide talisca ya 40 milyonneuro verildi zannediyor. ülke de kimler yaşıyor. şaka gibi 21 12 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    Ferhat kardeşim para var huzur var sen kendi takımının derdine yan 18 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Acun isteğini getir şampiyon belli 13 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Ferhat Talisca da febeme gitti bir annen kaldı elinde 13 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    lan nasıl güldüm deneyi üstüne yapsan yine gelmez o adam. 4 6 Yanıtla
  • 19815530:
    hakem satın alın boşa para harcamayın hem daha ucuz 2 0 Yanıtla
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