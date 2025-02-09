Acun Ilıcalı'dan Derbi İçin Yabancı Hakem Talebi - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan Derbi İçin Yabancı Hakem Talebi

Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, Galatasaray derbisinde yabancı hakem istedi ve federasyona çağrıda bulundu.

09.02.2025 20:16
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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray ile oynayacakları derbi maçıyla ilgili olarak "Buradan önemli çağrıda bulunalım. İki takım beraber, bu konuda federasyona istekte bulunalım. Derbide mutlaka yabancı hakem olsun." dedi.

Alanya Gain Park Stadı'nda Corendon Alanyaspor ile oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ilıcalı, çok önemli bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Takımlarının maça iyi ve kontrollü başladığını, 3 puanı da aldığını belirten Ilıcalı, futbolcuları ve teknik direktör Jose Mourinho'yu tebrik ettiğini belirtti.

Ilıcalı, Fenerbahçe'nin bu sezon yükselen yıldızının Fenerbahçe taraftarı olduğunu aktararak, "Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü çocukluğumdan beri hep hissettim, yaşadım. Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Bugün birinci dakikadan itibaren hiç susmadan bir tezahürat vardı. Taraftarımız futbolcularımız kadar enerji harcadı. İyi ki Fenerbahçeliyiz." diye konuştu.

Derbide yabancı hakem talebi

Ligde 2 hafta sonra oynanacak Galatasaray derbisinde yabancı orta hakem konusunda Türkiye Futbol Federasyonunun bir çalışma başlatıp başlatmadığını bilmediğini ifade eden Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Rakibimizden hafta içinde yabancı hakeme karşı pozitif demeçler geldi. Medyadan takip ettik. Biz pozitifiz. İki takım da pozitif. Federasyonumuzun da böyle bir gücü var. Dünyanın en iyi hakemleri buraya getirilebilir. Federasyonumuz bu güce sahip. Galatasaray'ın görüşü bu yönde, bizim görüşümüz de bu yönde zaten. İki taraf da açıklamaları yaptı. Buradan önemli çağrıda bulunalım. İki takım beraber, bu konuda federasyona istekte bulunalım. Derbide mutlaka yabancı hakem olsun diye temenni ediyoruz. Ama takdir federasyonda. Ben buradan Fenerbahçe Kulübünü temsilen Galatasaray Kulübüne sesleniyorum. Yabancı hakem konusundaki açıklamaları takip ettik. Bu konuda onlar da başvursun, biz de başvuralım. Bu derbi dünyanın en iyi hakemleri tarafından yönetilsin."

"Nedense hep saha dışına çekmeye çalışıyorlar"

Kulüple ilgili bir konu olduğu zaman kulüp adına cevap hakkını kullandığını belirten Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Nedense hep saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Sayın İbrahim Hatipoğlu dün bir açıklama da bulundu. 'Acun niye ceza almıyor, ben niye ceza aldım' diye. Her yerde bu haberi okudum. Şaşırdım açıkçası niye konu bana geldi? Hani çok alıştığımız şeyler ama bir bakıyorsunuz yani bu iddiada maalesef yanlış. Yani ben zaten ceza aldım. 'Acun'a ayrıcalık yapılıyor', 'Acun ceza almıyor' diye bir iddia var. Bu yanlış ben zaten ceza aldım. Trabzonspor maçı sonrası idi galiba. Yani ceza almışız. 'Ceza almıyor' diye iddiada bulunuyor. Tabii üzücü tarafı da yine İbrahim Hatipoğlu, bu konuyla ilgili akşam bir yayına bağlanıp 'Ben Acun'la ilgili bir şey demedim' dedi. Konunun muhatapı olan Sezgin'i aradım. Sezgin, 'Kendisine transferi sordum. Transferi bırak Acun niye ceza almıyor. Eğer bir şey konuşacaksan, yazacaksan bundan bahset' dedi. Bu konuda aksi bir şey ispat edilirse de mesleği bırakmaya hazırım' dedi. Sayın İbrahim Hatipoğlu, benimle ilgili konuşmalarını, yazışmalarını yalanlamıştı. Yani yazışmalar telefonda duruyor. Şimdi Sezgin ile konuşuyor, bir gazeteciyle. O konuşmaya da yalan diyor. Sezgin'e açık açık sordum. 'Sen İbrahim Bey yalan mı söylüyor diyorsun' dedim. 'Evet yalan söylüyor' dedi. Açık açık. Yani bilmiyorum hani bu tip konularda bir şey söyleyip geri çekilme, bir şey söyleyip inkar etme çok iyi olmuyor diye düşünüyorum. Bir yandan hani açıklama yapmayalım diyoruz. Bir gün önce şahsıma yönelik bir iddia açıklama yapmayalım diyoruz. Bu sefer maçları da yoktu. Maçtan sonra bir açıklama değil. Kendi maçları olur açıklama yaparlar onu da anlarım. Maç da yok."

"Bu derece yüksek transfer kalitesi Avrupa'da bile az takımda olur"

Transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Acun Ilıcalı, transferlerde limiti geçtiklerini belirterek, şimdi oyunlarına çözüm bulmaya çalıştıkları söyledi.

Transferde taraftarın isteklerini başından beri bildiklerini dile getiren Ilıcalı, "Bu konuda gözümüzü karartmıştık. Başkanımız bu konuyu kafasına koydu. Şampiyonluk için hepimiz kenetlendik. Bu takımı nasıl daha iyi yaparız diye düşündük. Bence ocak ayının transferde Avrupa'da en iyisi biz olabiliriz. Çok önemli transferler yaptık. Bu derece yüksek transfer kalitesi Avrupa'da bile az takımda olur. Hatta hızımızı alamadık fazla da aldık. Şimdi transfer yapacağız ama bir oyuncu yollamamız lazım. Zaten transfer kapanıyor ama çok mutluyuz. Bu konuda taraftarımızın da yeni tranferlerimizi beğenmesi bizi çok çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Derbi İçin Yabancı Hakem Talebi - Son Dakika

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