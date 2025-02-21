Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Glasgow Rangers ile eşleşmelerini değerlendirdi ve ülke puanına yapılan katkı üzerinden Galatasaray'a gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin son 5 sezonda Avrupa'daki en başarılı Türk takımı olduğu söyleyen Ilıcalı, "Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den bir takım direkt katılacaksa, bunun sebebi Fenerbahçe'nin topladığı puanlar" dedi.

21.02.2025 16:25  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht takımını saf dışı bırakan Fenerbahçe, son 16 turunda İskoç ekibi Glasgow Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerde asbaşkan Acun Ilıcalı, bu eşleşmeyi değerlendirdi. Ilıcalı, ülke puanına yapılan katkı üzerinden de Galatasaray'a göndermede bulunu.

"BEN OLYMPIAKOS'U İSTİYORDUM

TRT Spor'da kurayı yorumlayan Acun Ilıcalı, "Kura çok kolay diyemem ama iyi bir kura. Allah gönlüme göre verdi demeyeceğim, şahsen Olympiakos'u istiyordum. Tabii ki hocamız ve kulübümüz için fark etmez. Bizim Anderlecht öncesindeki kuramız çok çok zordu. Öyle bir gruptan çıktıktan sonra, biz takımımızın oradan çıkmasını başarı olarak görmüştük. Anderlecht'i eze eze eledik. Türk takımlarının böyle Avrupa kulüplerini bu kadar rahat hatırladığını görmedik. Bizi bu tansiyondan uzak tutan teknik direktörümüz Jose Mourinho ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Onları seviyoruz" dedi.

"BİZ GİDERİZ, HOCAMIZ KALIR"

Teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Ilıcalı, "Biz en başından beri Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini izliyoruz. Alışma süreci olduğu doğru. Gittiği her takıma çabuk bir şekilde adapte olup en yüksek verimi alan bir teknik direktör. Burada Mancini hoca olarak kabul edilmedi, gitti Avrupa şampiyonu oldu. İspanyol iki hocayı beğenmedik, biri Avrupa şampiyonu oldu, diğeri Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Başkanımız en başından beri altını çizdi; biz gideriz, hocamız kalır" ifadelerini kullandı.

"SEBEBİ, FENERBAHÇE'NİN TOPLADIĞI PUANLAR"

Acun Ilıcalı ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den bir takım direkt katılacaksa, bunun sebebi Fenerbahçe'nin topladığı puanlar" sözlerini sarf etti.

"EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM BİZİZ"

Ilıcalı, konuşmasının devamında "Aslında zor tarafa düştük yine. Bilbao kupanın 1 numaralı favorisi. Roma hocamızın eski takımı. Hangisini isterim, Roma'yı isterim. Hocamızın da eski takımı olduğu için. Biz Fenerbahçe olarak son 5 senenin en başarılı takımıyız Türkiye'de. En çok puan toplayan takım biziz. Bugün ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılınacak ve bunun en büyük sebebi biziz. Tek bir arzumuz var; kupa. Kupada takımları küçük görmek değil. Biz takımımıza güveniyoruz." sözlerini sarf etti.

"TARAFTARIMIZ KADIKÖY'DE TARİH YAZIYOR"

İlk maçların iç sahada olmasını istediğini söyleyen Ilıcalı, "Ben ilk maçların evimizde olmasını isterim. Taraftarımıza çok güveniyorum çünkü. Son birkaç maçtır taraftarımız şahlandı, tarih yazıyor. İlk maçlarda rakibe ciddi hasarlar verebiliriz ilk maçlarda. 2-3 farkla yenersek çok çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. İkinci maça avantajlı gittiğiniz zaman rakip size saldırmak zorunda kalacak" değerlendirmesini yaptı.

"AVRUPA'DA TEK KALMAK ÜZÜCÜ"

Avrupa'da tek Türk takımı olarak kalmanın üzücü olduğunu belirten Ilıcalı, "İnşallah Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Avrupa'da tek Türk takımı olarak kalmak, bir yandan bizim için üzücü. Keşke diğer takımlarımız da olsaydı ve ülke puanı artsaydı. Daha çok insanımız Avrupa kupası heyecanı yaşasaydı. Eminim ki futbolseverler, bizi destekleyecekler" dedi.

"DÜNYA BU EŞLEŞMEYİ KONUŞUR"

Zor bir kura çektiklerini söyleyen Ilıcalı, "Hocamızın hedefleri büyük. Zor kura çektik. Yarı finalde Manchester United gelebilir. Kolay kura diye bazen görürsünüz ama rakip beklemediğiniz bir oyun oynar. Rangers, bizim eleyebileceğimiz bir takım. Sonraki turda gönlümden Roma geçiyor, hocamızın eski takımı. Dünya bu eşleşmeyi konuşur. Roma'yı da eleyebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Acun Ilıcalı\'dan Galatasaray\'a bomba gönderme

Glasgow Rangers, RSC Anderlecht, Olympiakos FC, Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Olympiacos, Rangers, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Ümit Aytar:
    sen köyferansta Avrupa Ligi'nde topla biz Şampiyonlar Ligi'nde oynarız lahmacun 321 190 Yanıtla
  • AlexArda:
    tesbih dizer gibi yavaş yavaş hepsini üst üste goyya goyya geliyor tek büyük Fenerbahçe! :))))) 280 106 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    sonuna kadar doğru bir takım direkt katılıyor ise son 10 yılda topladığımız puanlar ile gidiyorlar haksızlık tamamen . 161 173 Yanıtla
  • Engin Engo:
    he =)=) köyferans liginde topladığınız puanlar gs nin ş. liginden aldığı puanın yarısı etmiyor. ayrıca bu senede gs sizden fazla puan topladı 107 84 Yanıtla
  • AlexArda:
    6s 8tas yerine başakşehir sivas gitmeli daha faydalı. Fenerbahçe 45250, Basaksehir 23000, Sivasspor 16500, Besiktas 14500. 125 50 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    bir insan bir insandan bu kadar kısa sürede tiksinir mi 94 60 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Çıktı yine TELEVOLE... 77 50 Yanıtla
  • AlexArda:
    Son 5 ve 10 yılın en çok puan toplayanı tek gururumuz FENERBAHÇE'dir. 42 69 Yanıtla
  • Türk:
    telliaviv gibi bişeye yenildikten sonra artık 8liği desteklemiyorum. 6lıklar hakemle iş tutuyo tuhaf gelirlerle adil yarışmıyo. Fenerbahçeli olmaya karar verdim :))) siz de olun bigün zaten herkes olacak, şimdiden olun rahatlayın :)) 69 34 Yanıtla
  • KUZEY YILDIZ:
    evet doğru ???????????? 45 39 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İkinci gol geldi Canlı anlatım! İkinci gol geldi
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:49:12. #1.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.