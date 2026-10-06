Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük - Son Dakika
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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakemler Dosyası soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dosyada MASAK raporları, HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmalarının bulunduğunu belirten Gürlek, "Maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda hakemlerin kimseye bağlı olmadan maç yönetemediğini gördük" dedi. Gürlek, hakemlerle ilgili ayrıca "şike ve teşvik primi" iddiasının da ayrı bir soruşturma kapsamında araştırıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakemler Dosyası soruşturmasında gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlamaları üzerinden başladığını belirten Gürlek, dosyada yer alan delillere ilişkin de bilgi verdi.

SORUŞTURMANIN TEMELİNİ AÇIKLADI

Hakemler Dosyası'ndaki soruşturmanın temel suçlamasının ne olduğu ve maç sonuçlarının manipüle edildiğine ilişkin somut bir delil bulunup bulunmadığı sorulan Gürlek, şunları söyledi:

"Hakemler Dosyası, resmi belgede sahtecilik ve mobbing üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. Özellikle bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı, bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda soruşturma başlatıldı. MHK Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden süreç var."

SINAV SORULARI DA SORUŞTURMADA

Hakemlerin resmi sınavlarına ilişkin iddiaların da soruşturulduğunu belirten Gürlek, bazı hakemlere sınav sorularının önceden verildiği iddiasının incelendiğini söyledi.

Gürlek, "Hakemlerin resmi sınavları oluyor. Bu sınav sorularının önceden dağıtıldığı, bazı hakemlere mobbing yapıldığı, bazı hakemlerin bilerek kendisine kötü not verilerek, disiplin soruşturması açılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yaptı. Bildiğim kadarıyla iki hakem tutuklandı" dedi.

5 TUTUKLU, 2 ADLİ KONTROL

Soruşturmadaki son durumu da açıklayan Gürlek, "Tutuklu sayısı 5, adli kontrol sayısı 2. Devam eden bir süreç var" ifadelerini kullandı.

"MAALESEF HAKEMLER KİMSEYE BAĞLI OLMADAN MAÇ YÖNETEMİYOR"

Türk futbolunun temiz olması gerektiğini vurgulayan Gürlek, hakemlerin herhangi bir kişiye bağlı olmadan ve kurallara uygun şekilde maç yönetmesini istediklerini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun temiz olması lazım. Ben de takip ediyorum, tüm insanlarımız takip ediyor. Biz hakemlerin adalet çerçevesinde, hiç kimseye bağlı olmadan, kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz. Maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda bunun böyle olmadığını gördük."

MASAK, HTS VE WHATSAPP YAZIŞMALARINI İŞARET ETTİ

Soruşturma dosyasında çeşitli deliller bulunduğunu söyleyen Gürlek, MASAK raporları, HTS kayıtları ve WhatsApp görüşmelerine dikkat çekti.

"Buna dair dosyada deliller var. Bir kısım MASAK raporları, HTS kayıtları, WhatsApp konuşmaları, MHK Başkanıyla başka kişiler arasında yazışmalar var, hakemlere baskı yapıldığı, mobbing yapıldığı ya da bazı hakemlerin bazı maçlarda özel olarak görevlendirildiği. Aynı şekilde sınavlarda ayrıcalık tanındığı, sınav sorularının verildiğinin iddia edildiği bir süreç var. Biz futbolun temiz olmasını istiyoruz."

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük

DERBİLER İÇİN "SOMUT VERİ" VURGUSU

Belirli bir derbi maçının soruşturma kapsamında olup olmadığı sorulan Gürlek, savcıların somut delillere göre hareket ettiğini belirtti.

Gürlek, bir hakemin derbide yaptığı kural hatasının kasıtlı veya menfaat karşılığında gerçekleştirildiğinin söylenebilmesi için somut veri bulunması gerektiğini ifade etti.

"Sizin sorunuza göre arkadaşlarla görüştüğümde bana 'bir şey yok' dediler. Somut veri olması lazım. Somut veri çok önemli, MASAK önemli, HTS kayıtları önemli."

Gürlek, belirli hakemlerin aynı derbilere yönlendirilmesi, sınav sorularının önceden verilmesi ve bazı hakemlerin mobbing yoluyla klasman dışı bırakılması gibi başlıkların soruşturulduğunu söyledi.

"ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ İDDİASI VAR"

Bahis soruşturmasıyla hakemlik sistemine müdahale arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Gürlek, dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Şimdi hakemlerde şike-teşvik primi iddiası var. Ayrı yürüyor, ayrı suçlar ama burada futbolcuya da hakeme de teşvik verilebiliyor. Benzer yönleri de var. Bahis oynayan hakem var mı, bu da araştırılıyor."

Gürlek, bu incelemelerde MASAK ve HTS kayıtlarının önemli olduğunu belirterek sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiğini söyledi.

"HER ŞEY FUTBOLUN TEMİZ KALMASI İÇİN"

Soruşturmanın amacının Türk futbolunun temiz kalmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Gürlek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol gerçekten büyük bir camia. Emek verenler, alın terini dökenler var. Ekranları başında izleyenler var. Biz futbolun temiz olması adına çalışıyoruz. Savcılarımızın yaptığı tamamen bu. Çünkü burada bir teşvik, bir şike yani bir kötü niyet, hakemlerin kasıtlı olarak bir şeylere göz yumması olmaması lazım. Bizim asıl amacımız, Başsavcılarımızın asıl amacı futbolun temiz kalması."

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