Adalı: Bu Sezon Tek İsteğim Birlik

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı , siyah-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Slovakya'da kampı takip eden basın mensuplarıyla sohbet yemeğinde bir araya geldi. Başkan Adalı, bu sezon tek isteğinin tribünlerin birlik olması olduğunu söyledi.

Yönetiminin faizi önlediğini belirten Serdal Adalı, denetleme kurulunun bunu düzgün bir şekilde rapora yazmadığını belirtti. Leandro Trossard için geçen sezon da girişimde bulunduklarını açıklayan Adalı, "Arsenal'e 25 milyon teklif ettim geçen sene. Trossard'a da 8 milyon euro maaş teklif ettim, ama olmadı bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz" dedi.

'BU SEZON TRİBÜNLERİN BİRLİK OLMASI TEK İSTEĞİM'

Bu sezon tek isteğinin tribünlerin birlik olması olduğunu dile getiren Serdal Adalı, "Taraftarın birlik olması tek isteğim. Tribün parça parça olmasın. Birçok grup var ama sadece birkaçı sosyal medyada bir şeyler yazıyor. Statta birlik olmasını istiyoruz bu sezon. Üç beş kişi var ve onların derdi belli. Taraftarımız bu camianın kalbidir, en önemli parçasıdır. Onlar beğenmedikleri zaman futbolcuyu da hocayı da bizi de eleştiriyorlar ki haklarıdır. Ben de o tribünlerden gelen bir ağabeyleri, bir başkanları olarak geçen yıla dair bir tespitte bulundum, içimi döktüm. Bu sene de taraftarımız, takımlarını daha güçlü destekleyebilsin diye kapasite artırımını da yapıyoruz. Biz bir aileyiz. Bizim aramıza kimse giremez" ifadelerini kullandı.

'ÇARŞI'NIN BUNLARLA ALAKASI YOK'

Taraftarın takıma destek vereceğinden emin olduğunu söyleyen Adalı, "Beşiktaş tribünleri her zaman çok daha iyisini yapabilecek güçtedir ve bu sene bunu gösterecektir. Takımımız geçen seneki transferlerin üzerine koyarak daha da güçleniyor. Taraftarımızın da bu takımın arkasında eskiden olduğu gibi en büyük itici güç olmasını istiyorum, bunu yapacaklarından da eminim" diye konuştu.

'RAPORDA DÜZGÜN YAZILMALIYDI, BİZ FAİZİ ÖNLEDİK'

Denetleme kurulunun geçtiğimiz günlerde yapılan divan kurulu toplantısında açıkladığı raporla ilgili de konuşan Başkan Adalı, "Denetleme kurulu bunu düzgün bir şekilde raporda yazmalıydı. Biz banka borçlarını ödedik, 3 4 milyon faizden kurtardık. Erken ödeme ile indirim yapıldı. Bunun doğru izah edilmesi gerekiyordu. Bizim parayı kulüpte tutma gibi bir durumumuz yok. Zaten sürekli yöneticilerin hesabından para geliyor ve gidiyor" dedi.

'128 MİLYON BORÇ DEVRALDIK, ŞU AN 53'E DÜŞTÜ'

Beşiktaş Başkanı Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"128 milyon euro ile banka borcunu devraldık. Şu an 53, ne bulduysak ona verdik, yöneticiler de bunun için verdi. Dikilitaş'tan 1.5 milyar Türk Lirası geldi, toplamda ise 3 milyar Türk Lirası para bankalara yattı."

'EMLAK PROJELERİ İLE FARKI KAPATACAĞIZ DEDİK'

Rakiplerinin emlak projeleri ile farkı açtığını, kendilerinin de bunu yapmak zorunda olduklarını belirten Serdal Adalı, "Emlak projelerinin önemine zaten dikkat çektik. Rakiplerimiz farkı böyle açtı. Biz de bunu yapmak zorundayız dedik. O zaman ödemeyelim mi borçları, borçlar beklesin o zaman, ne zaman gelirse para o zaman ödeyelim. Faiz yükü de artarak devam etsin, böyle bir şey olur mu?" diye konuştu.

'DİKİLİTAŞ YOKTU BİZ YAPTIK'

Dikilitaş Projesi'nin borçları ödemek için yaptıklarını söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Dikilitaş diye bir yer var mıydı yoktu. Biz yaptık, borçları da ödemek için yaptık. Kalanı da transfere harcayacağız. Yaptıklarımız da ortada."

'ÖNCELİĞİMİZ FAİZİ DURDURMAK'

Faizli borcun bitmesi halinde normal borcun zaten ödeneceğini dile getiren Adalı, şöyle konuştu:

"Borç tabii ki artacak, oyuncu alıyoruz, yatırım yapıyoruz. Bizim hedefimiz öncelikli olarak faizi durdurmak. Faizli borç biterse normal borç zaten ödenecek. Aksini iddia edenlerin niyetleri kötü."

'BİZİM HARCADIĞIMIZ 100 MİLYON EURONUN KARŞILIĞI VAR'

Aldıkları oyuncuların hepsinin değerinin belli olduğuna dikkat çeken Serdal Adalı, "Eski yönetimin 100 milyon euro bizim de 100 milyon euro borç yaptığımız konuşuluyor. Onların harcadığı 100 milyon euronun karşılığı yok. Bizim aldığımız oyuncular ortada. Hepsinin değeri karşılığı belli. Borç elbet olacak ama karşılığı da önemli" dedi.

'TROSSARD İÇİN SATIŞTAN PAY İSTEDİLER"

Arsenal'in Trossard için sonraki satıştan pay istediğini belirten Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak yarattığımız için."

'BU KEZ DAHA AZ MAAŞA ALIYORUZ'

Belçikalı kanat oyuncusunu geçen senede transfer etmek istediklerini söyleyen Beşiktaş Başkanı Adalı, "Arsenal'e 25 milyon teklif ettim geçen sene. Trossard'a da 8 milyon euro maaş teklif ettim ama olmadı bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz" diye konuştu.

'OUATTRA'YI HOCA ÇOK İSTEDİ'

Monaco'dan transfer edilen Kassoum Ouattara'yı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çok istediğini belirten Adalı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sol bek için farklı isimlere de bakıyorduk. Ouattara'yı hoca da çok istedi, gittik aldık."