Adana'da engellilere yönelik Spor ve Kaynaştırma Şöleni düzenlendi

Adana'da, Yüreğir Belediyesince Engelliler Haftası kapsamında Spor ve Kaynaştırma Şöleni gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen şölende, ok atan, cimnastik yapan, masa tenisi, basketbol ve badminton oynayan engelli çocuklar, müzik eşliğinde dans etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, etkinlikte, engelliler ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Herkesin günün birinde engelli hale gelebileceğini dile getiren Kocaispir, "Allah hiç kimseyi gönlünden ve kalbinden engelli etmesin, sevgi engelli etmesin. İnsan sevgi engelli olduğu zaman maalesef insan olma sıfatını ve vasfını yitiriyor. Yüreğir Belediyesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın ve onların ailelerinin yanında olmaya devam edecek." diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen de etkinliğin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini dile getiren Ergezen, uyum içerisinde daha fazla kişiyi sporla buluşturmak için çalıştıklarını anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da organizasyonda emeği geçenlerle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve engelliler birlikte spor yaptı.