Adana Demirspor: 1-3

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Murat Ergin Gözütok (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

ALTAY: Lis (x) - Tolga (x), Murat (xx), Thiam (xx), Cebrail (x), Aka (x) (Dk. 46 Rayan xx), Poko (xx), Kappel (xx) (Dk. 84 Paixao), Pinares (x), Thaciano (xx) (Dk. 89 Kazımcan), Bamba (x)ADANA DEMİRSPOR: Muric (xx) - Svensson (xx), Samet (xx), Deli (xxx), Rassoul (xx), Sinan (xx), Stambouli (xxx) (Dk. 89 Gökhan), Yunus (xxx) (Dk. 84 Semih), Vargas (xxx) (Dk. 68 Bjarnason xx), Akintola (xxx) (Dk. 84 Metehan), Assombalonga (xxx) (Dk. 69 Balotelli xx)GOLLER: Dk. 48 Rayan ( Altay ) - Dk. 19 Yunus, Dk. 55 Assombalonga, Dk. 60 Akintola ( Adana Demirspor )SARI KARTLAR: Samet, Balotelli (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 19'a çıkarırken, son 6 maçında 5'inci mağlubiyetini alan Altay ise 16 puanda kaldı.

5'inci dakikada gelişen Altay atağında Tolga sağdan ortaladı, ceza sahasında oluşan karambolde Thaciano ve Kappel'den önce topa müdahale eden Deli, meşin yuvarlağı kornere yolladı.19'uncu dakikada Adana Demirspor öne geçti. Thiam'ın kısa düşen pasında araya giren Vargas, topla soldan ceza sahasına girip arka direğe çıkardı. Müsait durumdaki Yunus, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.27'nci dakika ev sahibi ekipten Bamba'nın soldan pasında uzak mesafeden Aka gelişine plase vurdu, kaleci Muric uzanarak topa sahip oldu.34'üncü dakikada gelişen Adana Demirspor kontratağında kendi yarı alanından aldığı topla hızla rakip ceza sahasına giren Akintola'nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Lis ayağıyla golü önledi.İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.48'inci dakikada Altay skora denge getirdi. Adana Demirspor defansının arkasına sarkan Kappel'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Muric'in çeldiği topla buluşan Rayan, soldan düzgün bir vuruşla rakip fileleri sarstı: 1-1.55'inci dakikada Adana Demirspor bir kez daha öne geçti. Sağdan Vargas'ın kullandığı köşe vuruşunda Deli kafayla topu altıpasa indirdi. Gelişine bir vuruş yapan Assombalonga fileleri havalandırdı: 1-2.58'inci dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Yunus'un ara pasında savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Vargas, Akintola'ya pasını verdi. Nijeryalı oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye bıraktı ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.60'ıncı dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Stambouli'nin ara pasında topla buluşan Akintola'nın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.87'inci dakikada Balotelli'nin pasında sol çaprazda topa sahip olan Metehan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

- İzmir