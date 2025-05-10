Adanaspor 7-0 Yenildi

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Samet Özkul, Güner Mumcu Taştan

ADANASPOR: Nurullah Aslan (Dk. 46 Muhammet Emin Çelik), Feyzi Yıldırım (Dk.46 Samet Emlik), Cem Güzelbay, Hıdır Aytekin, Yusuf Can Esendemir (Dk.70 Miraç Akay), Yasin Midiliç (Dk.52 Burhan Tuzun), Emir Can Aksu, Orkan Çınar, Endri Çekici, Doğukan Emeksiz (Dk.84 Serkan Kıvanç Şire), Metehan Altunbaş

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Vüsal Iskandarlı, İshak Karaoğul (Dk.46 Ali Ülgen), Oulare, Enes Alıç, Oğuz Güçtekin, Jefferson (Dk.84 Sıraçhan Nas), Hasani (Dk.84 Eren Erdoğan) Lico (Dk.75 Balbudia), Mukairu, Babacar (Dk. 72 Hüsamettin Yener)

SARI KARTLAR: Metehan Altunbaş, Yasin Midiliç, Samet Emlik, Muhammed Emin Çelik, Hıdır Aytekin (Adanaspor) - Vüsal Iskandarlı (Boluspor)

GOLLER: Dk. 16, Dk.34 Babacar, Dk.22 Lico, Dk. 25 Mukairu, Dk 36. Hasani, Dk 45+3, Dk.64 Enes Alıç

1'inci Lig'in 38'nci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'a 7-0 mağlup oldu.

Boluspor 1-0 öne geçti. 16.ncı dakikada Mukairu'nun sol kanattan yaptığı ortayı Lico penaltı noktasına çevirdi. Ceza sahası içinde bulunan Babacar'ın kafa vuruşuyla Boluspor 1-0 öne geçti.

22'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Orkan Çınar, pasını ceza sahası dışındaki Metehan'a aktardı. Metehan'ın şutu üstten auta gitti.

Boluspor farkı 2'ye çıkardı. 23'üncü dakikada topla buluşan Mukairu, ceza sahası içinde Lico'ya pasını aktardı. Lico, gelişine yaptığı sert vuruşla topu ağlara göndererek Boluspor'u 2-0 öne geçirdi.

Boluspor skoru 3-0'a getirdi. 25'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Mukairu içeri kat etti, attığı çalımlar sonrası penaltı noktasından çektiği şutla Boluspor'u 3-0 öne geçirdi.

Boluspor farkı 4'e çıkardı. 34'üncü dakikada orta sahadan aldığı topla dripling yapan Jefferson, Adanasporlu oyuncuları geçerek ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda pasını Babacar'a aktardı, Babacar da topu boş kaleye göndererek Boluspor'u 4-0 öne geçirdi.

Boluspor skoru 5-0 yaptı. Sağ kanatta topla buluşan Iskandarlı, tek pasla topu Hasani'ye gönderdi, rakiplerini tek tek geçen Hasani sağ çaprazdan vurduğu şutla Boluspor adına farkı 5'e çıkardı.

Boluspor farkı 6'ya çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Mukairu, topu arkasındaki Enes Alıç'a çıkardı. Alıç, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara göndererek farkı 6'ya çıkardı.

57'nci dakikada orta sahada topla buluşan Endri Çekici uzak mesafeden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

59'uncu dakikada sol kanattan Jefferson'un açtığı ortaya, Mikauri estetik vurduğu top az farkla dışarı çıktı.

Boluspor farkı 7'ye çıkardı. Maçın 64'üncü dakikasında Lico, ceza sahası içinde Jefferson'a uzun bir pas gönderdi. Jefferson, topu kontrol etmeden Enes Alıç'a aktardı. Enes Alıç, gelişine yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan topu ağlarla buluşturdu ve farkı yediye çıkardı.

90+3'üncü dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor'da, topun başına geçen Endri Çekici doğrudan kaleyi hedef aldı ancak top auta çıktı.

Adanaspor evinde Boluspor'a 7-0 yenildi.