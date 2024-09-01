Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti - Son Dakika
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Spor

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik direktör Sol Bamba Manisa'da hayatını kaybetti. 2021 yılında Non-Hodgkin Lenfoması teşhisi konan Bamba, önceki gün Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmıştı.

01.09.2024 01:06
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana spor, teknik direktör Sol Bamba'nın Manisa'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

SOL BAMBA HAYATINI KAYBETTİ

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun" denildi.

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

MAÇ ÖNCESİ HASTALIĞI NÜKSETMİŞTİ

Sol Bamba, Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmış ve Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

SOL BAMBA KİMDİR?

Souleymane Bamba, 13 Ocak 1985 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Fildişi Sahilli millî futbolcu ve teknik direktör olan Bamba, futbol kariyerine henüz 14 yaşında Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de başladı. Başarılı performansı ile dönemin teknik direktörü Vahid Halilhodzic tarafından 2004 yılında A takıma alındı. Futbol kariyeri ardından 2023 yılında teknik çalışma antrenörüolarak Cardiff City'de görev aldı. ardından Adanaspor'da teknik direktör olarak bulunuyordu. Başarılı spor adamı, lenfomanın nüksetmesi sonucu hastanede tedavi altına alınmıştı. 31 Ağustos günü hayatını kaybetti.

NON-HODGKİN LENFOMASI NEDİR?

Non-Hodgkin lenfoma (NHL) tek bir özelliği paylaşan farklı kan kanserleri grubu için kullanılan terimdir. Bu hastalık anormal B lenfositlerden kaynaklanan B hücreli lenfomalar ve anormal T lenfositlerden kaynaklanan T hücreli lenfomalar olarak 2 gruba ayrılır. B hücreli lenfomalar daha sık ortaya çıkar. Hastalık lenf düğümlerinde, dalak gibi lenfoid dokularda ortaya çıkabilir veya mide, barsak gibi organlardaki lenf dokusundan kaynaklanabilir. Malign lenfoid hücreler kan ve lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer kısımlarına da yayılabilir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti - Son Dakika

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