Üye Girişi
Ahmet Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri olay yarattı! - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri olay yarattı!

03.01.2022 20:12

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Riva Tesisleri'ndeki toplantıda kullandığı ifadelerden dolayı Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı. Ağaoğlu'nun koronavirüse yakalanan Koç üstünden TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yaptığı uyarı dikkat çekti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen 2021-2022 Sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışına ve FIFA kokartı takma törenine katıldı.

BAŞKANLAR VE HAKEMLER KATILDI

Törende, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sanalioğlu ve hakemler de yer aldı.

"BAŞKAN BİZE LAZIM"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son toplantıda koronavirüse yakalanan Ali Koç'a yakın oturan Nihat Özdemir'e uyarıda bulundu. Ağaoğlu, "Geçen hafta Ali Koç ile yan yana oturdunuz. Şimdi MHK Başkanı'na çok yakın oturuyorsunuz. MHK Başkanımız bize lazım" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞIYOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bu sözleri Fenerbahçeli taraftarları hayli kızdırdı.

İşte Fenerbahçeliler'in sosyal medyadaki tepki mesajları:

Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri kıyameti kopardı! Tepki yağıyor
Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri kıyameti kopardı! Tepki yağıyor
YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri olay yarattı! - Son Dakika Spor


Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklar Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklar         
20:01
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
20:12 Ahmet Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri olay yarattı!
20:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bundan sonra 2 bin 500 liranın altında maaş almayacaklar
19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara müjdesi: Kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek
19:39 Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak
19:38 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura ve emekliye ek zammın masaya yatırıldığı Kabine sonrası konuşuyor
19:13 Galatasaray'da Fatih Terim hakkında tarihi karar
19:12 Meteoroloji'den 15 ilimize uyarı! Artan sıcaklıklar yeni afetin habercisi
18:43 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
18:38 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak
18:33 2022 yılı trafik cezaları belli oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 20:20:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Ağaoğlu'nun koronaya yakalanan Ali Koç hakkındaki sözleri olay yarattı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement