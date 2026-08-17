Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı - Son Dakika
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Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

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Beşiktaş-Eyüpspor maçında Tiago Djalo'nun rakibinin saçını çektiği ancak kart görmediği tartışmalı pozisyon, Beyaz Futbol'da farklı bir şekilde ele alındı. Ahmet Çakar ve Necati Ateş, pozisyonu stüdyoda canlandırırken ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 13. dakikasında Tiago Djalo'nun rakibinin saçını çektiği pozisyon tartışmalara neden olmuştu. Hakemin pozisyonda sarı kart dahi göstermemesi eleştirileri beraberinde getirirken, pozisyon bu kez Beyaz Futbol programına taşındı.

<a class='keyword-sd' href='/ahmet-cakar/' title='Ahmet Çakar'>Ahmet Çakar</a> ve <a class='keyword-sd' href='/necati-ates/' title='Necati Ateş'>Necati Ateş</a>, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

AHMET ÇAKAR, NECATİ ATEŞ'İN SAÇINI ÇEKTİ

Programda Ahmet Çakar ve Necati Ateş, Djalo'nun hareketini stüdyoda canlandırdı. Ahmet Çakar, pozisyonun nasıl gerçekleştiğini göstermek için Necati Ateş'in saçından tutarken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Programın bu anlara ilişkin paylaşımı 146 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı.

Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

TRIO DA "SARI KART" DEMİŞTİ

Pozisyonu daha önce değerlendiren beIN Trio ekibinden Bülent Yıldırım, Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Çoban da Djalo'ya en az sarı kart gösterilmesi gerektiği görüşünde birleşmişti.

Beyaz Futbol, Necati Ateş, Ahmet Çakar, Eyüpspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı - Son Dakika

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