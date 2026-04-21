AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu\'ndan Eskişehirspor\'a tarihi prim

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Nesine 3. Lig'de play-off mücadelesi verecek olan Eskişehirspor'a 5 milyon liralık prim desteği vereceğini açıkladı.

HATİPOĞLU'NDAN ESKİŞEHİRSPOR'A TARİHİ PRİM

Play-off maçları öncesinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret eden Hatipoğlu, futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Hatipoğlu, şampiyonluk yolunda takımın motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla hazırlanan 5 milyon lira tutarındaki çeki takım kaptanına teslim etti. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatipoğlu, Eskişehirspor'un sezonu şampiyon tamamlayamasa da çok iyi bir performans sergilediğini söyledi.

''ŞAMPİYON OLDUĞUNUZ GÜN BOZDURABİLİRSİNİZ''

Siyah-kırmızılı kulübün play-off'taki ilk maçını deplasmanda, rövanş maçını ise iç sahada oynayacağını belirten Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çok büyük bir avantaj. Bu avantajı lehimize kullanarak finale çıkmak istiyoruz. Bu doğrultuda, Eskişehirspor'un eski başkanı ve her zaman yanında olan bir milletvekili olarak bugün Eskişehirspor'un şampiyonluğuna bir prim açıklamak istiyorum. Bu primi de Eskişehirspor kaptanına teslim etmek istiyorum. Eğer Eskişehirspor bu sene bir üst lige çıkarsa Nebi Hatipoğlu olarak ben size 5 milyon lira prim veriyorum. Bu da bloke bir çektir. Karşılığı bankaya yatmıştır. Siz şampiyon olduğunuz gün bunu bozdurabilirsiniz."

TOPLAM PRİM 15 MİLYON LİRA

Hatipoğlu, takımın şampiyon olması durumunda 15 milyon lira prim verileceğini aktararak, "Bunun 5 milyon lirasını bugün ben takdim ettim. Şehrin diğer seçilmişleri, atanmışları ve Eskişehir'in ileri gelenlerinden bu 15 milyon liranın tamamlanması için kampanya başlatıyorum. Oda ve organize sanayi bölgesi başkanlarıyla görüştüm. Hepsinden de olumlu yanıt aldım. İnşallah, bugünkü başlangıçla birlikte onlar da yarın itibarıyla bu açıklamaları yapacaktır." diye konuştu.

''ESKİŞEHİRSPOR ÜST LİGE ÇIKACAK''

Hatipoğlu, şampiyonlukla birlikte kulübün gelirlerinin de artacağını belirterek, "Futbolculara, vatandaşlara olan borçlarımızı ödeyeceğiz. Futbol başarıya endeksli. Futboldaki gelirler, başarıya endeksli. Bu doğrultuda futbolculara biz maddi olarak desteğimizi yapacağız. Onlar da şampiyon olacaklar. Bu şampiyonlukla birlikte Eskişehirspor hem bir üst lige çıkacak. Hızlıca gelirlerini de artıracak inşallah." ifadelerini kullandı. Hatipoğlu, play-off müsabakalarında takıma destek olmaları için şehrin ileri gelenlerini maçlara davet etti.