 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Süper Kupa skandalı sonrası tartışma yaratan ifadeler kullandı. Cevizoğlu, "Seçime giderken Türkiye'yi Atatürk üzerinden neden kutuplaştırmak istiyorsunuz? Atatürk tişörtünü Türkiye'de giysene arkadaş. Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı?" dedi. Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçlayan Cevizoğlu iki başkanı da istifaya davet etti.

31.12.2023 - 10:11,  Güncelleme: 10:54
Abone Ol

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa, Suudi Arabistan'ın takımların Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istemesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin bulunduğu tişörtleri giymek istemesi taleplerini kabul etmemesi nedeniyle ertelendi.

AK PARTİLİ CEVİZOĞLU'NDAN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Takımlar maçı oynamadan Türkiye'ye geri dönerken, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu'nun katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar büyük tepki çekti. AK Partili milletvekili Hulki Cevizoğlu programda şunları söyledi; "Diplomatik skandala niye dönüştürüyorsunuz? Seçime giderken Türkiye'yi Atatürk üzerinden neden kutuplaştırmak istiyorsunuz? Atatürk tişörtünü Türkiye'de giysene arkadaş. Suudi Arabistan'da, Belçika'da, Avrupa'da, kutuplarda Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı? Türkiye'de giysene Atatürk tişörtünü."

"CUMHURİYET'İ SUUDİ ARABİSTAN'DA MI KURDUK BİZ?"

Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanmamasını eleştiren Cevizoğlu, "100. yılında Süper Kupa finalini niye Samsun'da, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da oynamıyorsun? Parası 100 milyon dolar, 60 milyon ya da 100 milyon TL her neyse... Niye orada oynuyorsun bunu, kim karar verdi? 100. yıl Türkiye'nin 100. yılı değil mi, Cumhuriyet'i Suudi Arabistan'da mı kurduk biz? Niye Türkiye'de 100. yıl maçını oynamıyorsun? Bu nasıl bir rezalettir" dedi.

"İKİ KULÜBÜN BAŞKANI İSTİFA ETSİN, GİTSİN"

Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçlayan Cevizoğlu, "Diplomatik ilişkilerimizi maç yüzünden, niye bu hale getiriyorsunuz, kim getiriyor? Kulüplerin iki başkanı mı hesap vermeli, federasyon mu hesap vermeli, kim ise hesap vermeli. İki tane büyük kulübün başkanı bu kadar büyük camiaya sahip insan yönetemiyor mu, istifa etsinler gitsinler. Sizin futbolunuz siyasi krize neden yol açıyor?" ifadelerini kullandı.

AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
YORUMLAR (7)
  • Hbo Hbo: Cok dogru. Samimiyetiz, yapmacik bir gosteriydi. Zaten ilk gece haric, insanlar kafasini yastiga koyup, saglikli dusununce destek bir anda kesildi bu sova Yanıtla 63 103
  • GÜVEN ERTÜRK: Sendeki Akrep Yelkovan Dönüşü Dünyada Görülmemiştir.. Yanıtla 90 30
  • Özgür Arıca: Vaybe nereden nereye umarım evde ayna vardır hala .... Yanıtla 75 23
  • sadullah nas: doğru söylüyor Ali koç kimki Atatürk ü kullanıyor. bu ülkede en büyük hainler ATAMIZIN ismini kullanarak yaygara yapanlardır Yanıtla 46 31
  • Hbo Hbo: Dunyanin hic bir organizasyonunda son dakikada biz bunu giyecegiz, siyah kurdele takacagiz, bunu yapacagiz, sunu yapacagiz diyemezsin. Bunlarin hepsi protokolde belirlenir, maca 2 saat kala ben bunu giyecegim, bu siyasi mesaji verecegim diyemezsin Yanıtla 35 35
  • Azat Deniz: Ha diyorum Yanıtla 8 0
  • Necati Sarıdağ: Firdondu cevirebilirmisiniz. Yanıtla 3 0

Suudi Arabistan, Hulki Cevizoğlu, AK Parti, Riyad, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı - Son Dakika


10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11
AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54
Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52
Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32
Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?

Son Dakika
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52 Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32 Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 11:31:02. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement