Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, yarın sahasında Fethiyespor\'u ağırlayacak

Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, yarın sahasında Fethiyespor'u ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, yarın saat 13.00'te Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde Fethiyespor'u ağırlayacak. Ligde 17 puanla 6'ncı sırada bulunan ev sahibi, geçen hafta evinde Adana 01 FK'yı 2-1 yenen ve 8 puanla 12'nci sırada yer alan rakibini konuk edecek.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adana 01 FK takımını 2-1 yenip alt sıralardan uzaklaşan Fethiyespor yarın deplasmanda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Fethiyespor haftaya 8 puanla 12'nci sırada girerken, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor 17 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.
Kaynak: DHA
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