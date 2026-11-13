Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, yarın sahasında Fethiyespor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, yarın sahasında Fethiyespor'u ağırlayacak

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Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, yarın sahasında Fethiyespor\'u ağırlayacak
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Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor, yarın saat 13.00'te Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde Fethiyespor'u ağırlayacak. Ligde 17 puanla 6'ncı sırada bulunan ev sahibi, geçen hafta evinde Adana 01 FK'yı 2-1 yenen ve 8 puanla 12'nci sırada yer alan rakibini konuk edecek.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adana 01 FK takımını 2-1 yenip alt sıralardan uzaklaşan Fethiyespor yarın deplasmanda Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'la karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Fethiyespor haftaya 8 puanla 12'nci sırada girerken, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor 17 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.

Kaynak: DHA
KahramanmaraşFethiyesporFutbolAdanaSporSon Dakika

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