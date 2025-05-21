Akyel'den TFF'ye Tepki: 3 Bin Kişi Mağdur Olacak - Son Dakika
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Spor

Akyel'den TFF'ye Tepki: 3 Bin Kişi Mağdur Olacak

Akyel\'den TFF\'ye Tepki: 3 Bin Kişi Mağdur Olacak

Yusuf Akyel, TFF'nin yeni yaş kısıtlamasının 3. Lig'de 3 bin kişiyi mağdur edeceğini belirtti.

21.05.2025 11:08
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TFF 3'üncü Lig ekibi Küçükçekmece Sinop Spor'da forma giyen Yusuf Akyel, "700-800 futbolcu ve aileleriyle birlikte 3 bin kişi mağdur olacak. Bizler bu işten para kazanıyoruz ve geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarımız var, ailesi olanı var, hasta bakan var. Çoğu futbolcunun burada işsiz kalması ve futbolun dışına itilmesi söz konusu" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda 3'üncü Lig'deki futbolcu uygunluğu konusunda değişikliğe gitmişti. Yeni kararla birlikte 3'üncü Lig ekipleri gelecek sezondan itibaren 31.12.2000 ve daha öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcu tescil edebilecek. Bu sezon Küçükçekmece Sinop Spor ile 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve 3'üncü Lig Yükselme Play-Off maçlarında da görev alan Yusuf Akyel, 3'üncü lige getirilen yaş kısıtlamasına tepki gösterdi. Dün Riva'da gerçekleştirilen protestolarda yer alan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

TFF'nin yeni kuralı oynayacakları Play-Off maçından 1 gün önce açıkladığını, bunun sonrasında maça odaklanmakta zorluk çektiklerini belirten Yusuf Akyel, "Bizim gibi birçok oyuncu var. Bu kuraldan dolayı hepimiz mağdur olduk. Bu kuralı play-off maçı oynarken öğrendik. Benim dün maçım vardı. Yarı final maçından 1 gün önce bu karar açıklandı. Ertesi gün maçımız varken biz bu kuralı düşündük ve maça odaklanmada zorluk çektik. Kuralın açıklanma zamanı talihsiz oldu. Takım arkadaşlarımı motive etmekte zorlandım. Maçta protesto veya tepki olacak mı, maçı mı düşüneceğiz, kuralı mı düşüneceğiz? Benim takımımda 2 tane sakat arkadaşım var. 1 tanesi 30 yaş üstü biri 27 yaşındaki. Birinin tendonu, birinin çapraz bağı koptu. Önümüzdeki yıl bu kuraldan dolayı takım bulmakta zorlanacaklar. Bize faydaları olan iyi oyuncular. Kuralın açıklanma zamanı ve kendisi bizler için üzücü oldu. Ben 34 yaşındayım. 19 yaşından beri 15 yıldır futbol oynuyorum. Bizim oynadığımız dönemde 18 kişilik lig kadrosu vardı ve 3 tane değişiklik oluyordu. Ben 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig oynadım. 30 yaşından büyük abilerimizle de rekabet ettik. Bu durumdan hiçbir zaman şikayetçi olmadık. Bu zamana kadar bu kurallarla oynadık. Süper Lig'de yabancı kuralı serbest olduğu zaman Arda Güler'i çıkarttık. Real Madrid'e transfer oldu. 3'üncü Lig'den İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu'nu çıkarttık. Futbolcu iyiyse bu yaşın bir önemi yok. Yerli veya yabancı olmasının da bir önemi yok. Bir futbolcu iyiyse her ligde oynar. Hiçbir futbolcu sezon başı kulüpten anlaşırken hiçbir kulüpten zorla para almıyor. Burada bütçesini ayarlaması gereken kulüpler. Futbolcuya istediği rakamı vermek zorunda değil. Verebilen verir. Süper Lig'de 3 büyükler, Trabzon, Başakşehir var. Diğer kulüplerin ekonomik olarak bunlarla mücadele edebilmesi zor. Taraftar kitlesi ve ekonomileri gerçekten güçlü. Bu alt ligler için de geçerli. Sen o bütçeleri ayıramıyorsan şampiyonluğa oynayacak takım kadar para harcamak zorunda değilsin. Sezon sonu geldiğinde ekonomik olarak sıkıntı yaşıyorsunuz. Ondan sonra futbolcuyu suçlu görüyorsunuz. Futbolcular kulüpler olmadan, kulüpler de futbolcular olmadan bir varlık gösteremez. Burada iki taraf da dengeli gitmeli" ifadelerini kullandı.

'YAŞIN HİÇBİR ÖNEMİ YOK, KİM DAHA İYİYSE O OYNAR'

Futbolda yaşın öneminin olmadığına değinen ve mağdur olduklarını belirten Yusuf Akyel, "Biz futbolcu kardeşlerimize iyi abilik yaptığımızı düşünüyoruz. Onlar da bize destek oluyorlar. Ben 19 yaşında Beşiktaş'a karşı Türkiye Kupası maçı oynadığımda 1 gol ve 1 asist yaptım. Ondan sonra futbol hayatım devam etti. Yaşın hiçbir önemi yoktur. Kim daha iyiyse o oynar. Hiçbir oyuncu tecrübeli diye ondan daha iyi bir oyuncu varken onu tercih etmez. Kim iyiyse o oynaması lazım. Alt ligdeki kulüplere ne kadar destek veriliyor? Bu konuda çok eksiklerimiz var. 3'üncü Lig'de çoğu takımın suni çim sahası var. Bazılarının soyunma odası iyi durumda değil. Ekonomik olarak zorluk yaşıyorlar. Biz bunları düzeltmek adına hiçbir şey yapmıyoruz. 3'üncü Lig futbolcularını o sahalarda oynatarak nasıl bir gelişim göstermelerini bekleyebiliriz? O daha büyük bir soru işareti. 700-800 futbolcu ve aileleriyle birlikte 3 bin kişi mağdur olacak. Bizler bu işten para kazanıyoruz ve geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarımız var, ailesi olanı var, hasta bakan var. Çoğu futbolcunun burada işsiz kalması ve futbolun dışına itilmesi söz konusu. Bu durum planlama ile olmuyor. Dünyanın hiçbir yerinde profesyonel liglerde böyle bir kısıtlama olduğunu düşünmüyorum. Yaş kısıtlamasının olması çok insani bir durum değil. Bunun bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Genç oyuncu, rekabete girer ve formayı alırsa değerli olur. Her yerde genç oyuncu olursa çok olan şey değersiz olur. Cengiz Ünder yabancı sınırlaması yokken yurt dışına transfer oldu. Çağlar Söyüncü, 1'inci Lig'den Almanya'ya transfer oldu. Bir oyuncu iyiyse her yerde kendisini gösterir ve şans bulur" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Kısıtlama, Ekonomi, Futbol, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akyel'den TFF'ye Tepki: 3 Bin Kişi Mağdur Olacak - Son Dakika

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