Alanya Belediyespor, CY Limon'u 11-2 yenip grup lideri olarak son 16'ya kaldı - Son Dakika
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Alanya Belediyespor, CY Limon'u 11-2 yenip grup lideri olarak son 16'ya kaldı

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Alanya Belediyespor, CY Limon\'u 11-2 yenip grup lideri olarak son 16\'ya kaldı
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Alanya Belediyespor, CY Limon\'u 11-2 yenip grup lideri olarak son 16\'ya kaldı
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Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Alanya Belediyespor, Kosta Rika temsilcisi CY Limon'u 11-2 mağlup ederek grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Alanya'da 33 ülkeden 48 takımın mücadele ettiği turnuvada temsilci, son 16'daki rakibini akşam kura çekimiyle öğrenecek.

Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Alanya Belediyespor, Kosta Rika temsilcisi CY Limon'u 11-2 mağlup ederek grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen Alanya'daki şampiyonada, 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımı mücadele ediyor. Organizasyonun üçüncü gününde sahaya çıkan Alanya Belediyespor, rakibi karşısında etkili bir performans sergileyerek farklı galibiyete imza attı.

Golleri 6 farklı oyuncu kaydetti

Alanya Belediyespor'un gollerini Felipe (2), Bruno (3), Madsen (2), Barış Terzioğlu (2), Semih Türkmen ve Yasin Bağcı kaydetti. Kosta Rika temsilcisi CY Limon'un golleri ise Jose ve Mora'dan geldi. Bu sonuçla grup maçlarını ilk sırada tamamlayan Alanya temsilcisi, adını son 16 turuna yazdırdı.

Müftüoğlu: "İlk hedefimiz gruptan lider çıkmaktı"

Alanya Belediyespor Teknik Direktörü Adil Müftüoğlu, kendilerine destek veren Alanya halkına teşekkür ederek, taraftarların desteğinin takımı olumlu yönde etkilediğini söyledi. Turnuvanın ilk maçlarının her zaman zor geçtiğine dikkati çeken Müftüoğlu, rakipleri yeterince tanımadıkları için başlangıçta bazı zorluklar yaşadıklarını belirtti. İlk maçta üstün oynamalarına rağmen 5-1'lik skorun ardından rakibin golleriyle karşılaştıklarını ve mücadeleyi 5-4 kazandıklarını aktaran Müftüoğlu, ikinci gün de iyi bir oyun ortaya koyarak farklı galibiyet elde ettiklerini ifade etti. Müftüoğlu, üçüncü maçta da baştan sona üstün oynayarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını dile getirdi.

"Alanya'da farklı ülkeleri aynı amaç etrafında buluşturuyoruz"

Turnuvanın sporun birleştirici gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Müftüoğlu, Bulgaristan, Gürcistan, Kosta Rika ve Türkiye'den takımların aynı grupta mücadele ettiğini belirtti. Alanya'da farklı ülkelerden sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Müftüoğlu, organizasyona katılan tüm takımlara ve oyunculara teşekkür etti.

"Hedefimiz çeyrek finale yükselmek"

Grup aşamasını lider tamamlamanın kendileri için önemli bir hedef olduğunu belirten Müftüoğlu, son 16 turundaki rakiplerinin akşam yapılacak kura çekiminin ardından belli olacağını söyledi. Rakiplerini analiz ederek bir sonraki karşılaşmaya hazırlanacaklarını ifade eden Müftüoğlu, "İyi bir takımımız var ve her geçen gün üzerine koyarak ilerliyoruz. İnşallah yarın son 16 turunda kazanan taraf biz oluruz ve çeyrek finale yükseliriz. Burada önemli olan ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek. Turnuvanın kazasız, belasız ve sakatlıksız tamamlanmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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