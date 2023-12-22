Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin değerlendirmesini bile yapmak istemediğini belirten Rıza Çalımbay, "Futbol hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Alanyaspor'a bu maçta yenildiğimize inanamıyorum. İyi oynadığımız bir maçta üst üste yediğimiz gollerle mağlup olduk. Bu kadar fazla pas hatası olmasına inanamıyorum. Ataklarımızı sıklaştırdığımız dakikalarda golleri kalemizde gördük ve mağlup olduk. Fenerbahçe müsabakasında da bu şekil bir oyun ile karşılaşmıştık" dedi.

"ELİMİZDEKİ OYUNCULAR ZATEN KISITLI"

Eksik oyuncuları olduğunu hatırlatan Çalımbay, "İnsanlar yanlış anlıyorlar ama yine de söyleyeceğim. Çok sakat oyuncumuz vardı ve hala da var. Biliyorsunuz yeni yönetim 5 ismi kadro dışı bıraktı. O oyuncuların kariyerleri iyi ama beklenti verememişlerdi. Yönetimin bu gidişat neticesinde bir karar vermesi gerekiyordu. Elimizde oyuncularımız zaten kısıtlı. Kadro dışı oyuncular da eklenenince elimiz daha da zorlaştı. Gerekli bölgelere yapılacak transfer takviyesi ile toparlanmak imkan dahilinde. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bu takım şu anda çok kırılgan. Takım denilince daha birlik ve beraberlik olması gerekiyor. Bazı oyuncularımız takıma tam anlamıyla her şeyini vermiyor. Takımın birbiriyle bağı yok. Beşiktaş'a geldiğimde kendime acıdım. Sezon başında gelsem, bu takımın yarısını almazdım. Takıma geldiğimden itibaren genç arkadaşlara da elimden geldiğince şans vermeye çalıştım. Sakarya'da oynadığımız hazırlık maçında hemen hepsini deneme, görme şansım oldu. Bugün de sahaya sürebileceğim kadarıyla şans vermeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPIDA DAHİ STOPER BULAMADIM"

Altyapıda oynatacak stoper bulamadığını aktaran Rıza Çalımbay, "Bizim stoperlerimiz vardı ama sakatlar şu an da. Altyapıda dahi sahaya süreceğim stoper bulamadım. Takıma transfer edilen oyuncular da bunlar. Sahaya çıkarken elimizde olan oyuncular ile karşılaşmaya çıkmak zorundayız. Beşiktaş'a geldiğim günden itibaren en oturaklı ve iyi oyunumuzu oynadık diyebilirim. İstatiksel olarak iyiydik ama skor olarak kaybettik. Bazen istatistikler işe yaramıyor. Bugün Alanyaspor'a karşı kendi elimizle yenildik. Amartey orada son adam. Geride bir tek kalecisi var. Topa vurarak uzaklaştırması gerekiyor. Ama doğru hamleyi yapamadı" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ ZORDA İSE GELİRİM DEDİM"

Ahmet Nur Çebi'nin kendisini arayarak çağırdığını söyleyen Çalımbay şu ifadeleri kullandı:

"Ben evimde otururken Ahmet Nur Çebi beni arayıp çağırdı. Maçları söyledi ve konuştuk. Beşiktaş zorda ise gelirim dedim ve geldim. Yaptığım anlaşmada haziran ayına kadar takımın başında olacaktım fakat ek bir maddeye göre yeni gelecek yönetim 15 gün içerisinde karar verme yetkisine sahipti. Sözleşmem devam ediyor. Takımın bütün durumunu ve analizimi Hasan Arat ve Serdal Adalı'ya seçim öncesi bildirdim. Ben ihtiyaç olduğunda bu kulübe koşmaktan vazgeçmedim. Çağırıldığımda elimden geleni yaptım. Ama benim takımın başına beni geçirin diye bir isteğim olmadı. Teklifi ben yapmadım. Şu anda 27 Aralık'a kadar sözleşmem var."

Rıza Çalımbay, "Gedson daha önce de sakat sakat oynamıştı. Bugün tercihimizi kendisinden yana yapmadık, haklı olabilir" diyerek sözlerini noktaladı.

FATİH TEKKE: İYİ ÇALIŞARAK SAHAYA ÇIKTIK VE İSTEDİĞİMİZ SKORU ALDIK

İstedikleri skoru aldıklarını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "İlk yarı takımımın yaptığı her şeyden memnunum. Daha sakin olabilseydik daha iyi işler yapabilirdik. İkinci yarının ilk bölümünde biraz baskı yedik. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya karşı oynamak kolay değil. Oyuncularımı aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum. Geldiğim günden itibaren takımı tam olarak istediğim seviyeye çekmiş değilim. İlk zamanlara göre daha iyi ve cesur bir oyun oynuyoruz. İlk zamanlar oyuncularımın bazısında aşırı öz güven vardı. Bu durum yeteneklerini tam olarak kullanamamasına sebep oluyordu. Birlikte iyi bir çalışma süreci geçiriyoruz. Hala da istediğimiz seviyede değiliz. Galatasaray maçında çok kötü oynamıştık. Gaziantep müsabakasında iyiydik ama istediğimiz sonucu alamamıştık. Bugün iyi çalışarak çıktık sahaya ve istediğimiz skoru aldık" değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK BİR CAMİAYI SAHASINDA YENDİK"

Büyük bir camiayı yendiklerini söyleyen Tekke, "Biz de buraya gelirken galip gelmeyi tabii ki hedefliyorduk. İlk yarı tam istediğimiz gibi bir oyun sergiledik. Biz bu maça gerçekten iyi çalışarak geldik. Her maça bir plan dahilinde çıkarsınız. Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Hayalim oynadığımız bütün maçları kazanmak. Büyük bir camiayı sahasında yendik. Futbol da bunlar var" sözlerini sarf etti.