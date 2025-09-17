Alanyaspor'un Beraberliği Pereira'yı Memnun Etti - Son Dakika
Alanyaspor'un Beraberliği Pereira'yı Memnun Etti

17.09.2025 23:27
Joao Pereira, Fenerbahçe maçı sonrası oyuncularının performansını övdü ve Türk futboluna değindi.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme müsabakasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, oyuncularının karşılaşmada iyi performans ortaya koyduğunu söyledi.

Chobani Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, futbolcularının ilk yarıda harika futbol oynadığını belirtti.

Joao Pereira, "Oyuncularımın bugünkü performansını anlatacak kelime bulamıyorum. Onlar sadece kontrol edebildikleri şeylere odaklanıyorlar. Ama maçta kontrol edemedikleri şeyler de var. Kontrol edebildiklerini iyi yaptılar ve bugün buradan iyi bir sonuçla ayrıldılar. Oyuncularım doğru yaptıkları için böyle oluyor. Maçın büyük bölümünü önde tamamladık. İkinci yarıda Fenerbahçe daha iyi oynadı diyebilirim. Biz de ister istemez biraz geriye çekildik. 2 gol yedikten sonra oyuna giren oyuncular iyi performans gösterdi. Onların katkısıyla gol bulduk ve maç bitmeden üçüncü golü de bulabilirdik." ifadelerini kullandı.

Hakemler hakkında konuşmak istemediğini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kendi aralarında 'Türk futbolu neden iyi gitmiyor, neden Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla Türk takımı yok.' diye konuştuklarının altını çizen Pereira, Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çocuklarım burada büyüyorlar. Trabzon'u, Alanya'yı çok seviyorum. Neden Avrupa kupalarında daha fazla Türk takımı yok? Neden daha iyi olamıyoruz. Bütün şartlar uygun, iyi statlar var, iyi takımlar var. Teknoloji gelişti. Eğer daha iyiye gidemiyorsak, biz daha iyiye gitmeyi istemiyoruzdur. Bu yüzden olabilir. Türkiye için her şeyin en iyisini istiyorum. Bazı insanlar şu anda puan aldığımız için mutlu olmam gerektiğini düşünebilir ama biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, bütün takımlar da kazanmak için oynamalı. Türkiye'de harika kulüpler var, harika şartlar var. Neden Avrupa'da daha fazla takım yok? Portekiz'deki şartlara göre Türkiye'deki şartlar çok daha iyi ama Avrupa'da daha fazla Portekiz takımı yer alıyor. Türkiye bunu hak ediyor."

"Herkese ihtiyacımız var"

Alanyaspor'un maçlarda her zaman çözümleri olduğunu söyleyen Pereira, oyuna giren Efecan, Güven Yalçın ve Janvier'in takıma çok katkı sağladığını dile getirdi.

Takımın 11 kişiden oluşmadığını sözlerine ekleyen Joao Pereira, "Herkese ihtiyacımız var. Herkes iyi çalışıyor. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Birlikte olmamız gereken yerde birlikte olduk. Oyuncularım sadece kontrol edebildikleri şeylere odaklandılar." açıklamasında bulundu.

Alanyaspor'a odaklandıklarını vurgulayan Portekizli teknik direktör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim odak noktamız kendi takımımız. Rakiplere göre ayrı ayrı hazırlık yapmamız gerekiyor. İyi bir ekibim olduğunu düşünüyorum. Bazen benim görmediklerimi iyi şekilde görüyorlar. Bu bizim değiştirmemiz gereken şeylerden birisi. Galatasaray'dan önce Başakşehir ile maçımız var. Burada insanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan bahsediyorlar. Ama bizim için en önemlisi şu anda Başakşehir maçı. Bizim son 12 maçımıza bakacak olursanız 2 farklı kazandığımız tek maç geçen sezonun son maçı Sivasspor mücadelesiydi. Türkiye'de her maç çok zor, Türkiye Ligi gerçekten çok zorlu."

Kaynak: AA

Joao Pereira, Fenerbahçe, Politika, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

