Ali Çamlı\'dan Eleştirilere Sert Yanıt

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, düzenlediği basın toplantısında kulübün mevcut durumunu anlatarak, kendisine yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Çamlı, "Şükürler olsun ki imamlıktan gelmeyim, pavyondan gelme değilim. Bir tek gayem ve amacım var bu kulübü misafir olduğu yerden ev sahibi olduğu yere döndürmek" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Ali Çamlı, basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Çamlı, Kayserispor adına yanlış yapmamak için gayret gösterdiklerini söyleyerek, "Ben daha önce Kayserispor'un Süper Lig'de çok zor bir döneminde başkanlığını yaptım. Ondan önce benim Kayserispor'un içine girme tarihim çok eski. 1998 yılında başlayan bir Kayserispor serüveni, yönetim kurulu üyelikleri, bir dönem as başkanlık, kulüp başkanlığı, 1-2 yıl ara, sonra yine kader bizi getirdi, Kayserispor başkanlığı koltuğuna oturttu. Bazen 'bu çok zor' diyebilirsiniz. Bizi kimse zorla getirmedi. Çok istendi, şehir bize güvendi, yapmamız için birçok ricalar, birçok talepler oldu ama ben istemesem de kimse beni buraya getiremezdi. Kayserispor'u ve Kayseri şehrini en çok seven benim diye düşünüyorum ama benden çok sevenler de var. Onun için bu işi zor da olsa, güç de olsa sizlerin de desteğiyle altından kalkabileceğimi düşündüğüm için, dürüst bir şekilde burayı yönetebileceğime inandığım için bu görevi kabul ettik. Yaklaşık 2 buçuk-3 ay oldu. Güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Kayserispor adına yanlış yapmamaya gayret ediyoruz. Ben de insanım, yönetimimdekiler de insan, hata da yapabiliriz ama hata başka bir şey kasıt ve yanlış başka bir şey. Biz yanlıştan ve kasıtlardan kaçındığımız sürece bu kulüpte inşallah iyi şeyler yapmaya devam edeceğiz. Kulüp başkanı seçildiğimiz günden itibaren hemen hemen günümüzün tamamını özel bir tatil ve aileyle ilgili bir şey dışında hep kulüpte geçiriyorum. Bazen gece 2, bazen 3'leri buluyor. 'Bu kulüpte her şeyi ben yapıyorum' demiyorum. Asla öyle bir şey yok. Biz kulübü 'biz' mantığıyla yönetiyoruz. Benim kulübümdeki bütün yönetici arkadaşlar en az benim kadar o kulübü seviyor ve o kulüpte en az benim kadar kıymetliler. Kulüp çalışanları, yönetimdeki arkadaşlar, teknik heyet, sporcular hepsi bu kulübün başarısı için kendini ortaya koydu. Bu şekilde bir çalışma ortamımız var. Bazen imkansız dediğiniz, bunaldığınız anlarda her şeyi var eden Allah, o an size bir gene görünmeyen güçleriyle bir yardım ediyor. Siz o kaosun içinden çıkıyorsunuz ve 'Ya nasıl oldu' falan demeye başlıyorsunuz. Bunun bir tek sebebi var. Tek sebebi oraya dürüst bir şekilde hizmet etmek gayret ve gayesinin içinde olduğumuz için oluyor bunlar arkadaşlar" dedi.

"Bu paraların nasıl ödendiğine şaşırıyorum"

Çamlı, "Ben ticareti uzun yıllardır yapan bir adamım. Bu paraların nasıl ödendiğine şaşırıyorum. Kayserispor'da küçük para olmuyor. Artık 1 milyona kadar olan rakamlar az kalıyor. 5 milyon, 10 milyon para ödemediğimiz gün yok. Allah bizi bugüne kadar daraltmadı ve bunaltmadı. Bir tek gayem var bu kulübü misafir olduğu yerden ev sahibi olduğu yere döndürmek. Bunun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorum, bakmıyorum, duymuyorum, ilgimi de çekmiyor" ifadelerini kullandı.

"Ben gariban Ali Hocayım"

İnsanların eleştiri dozunu kaçırdığını kaydeden Ali Çamlı, bu duruma tepki göstererek, "Sosyal medya denen bir lanet ortam var. İnsanlar eline telefonu alıyor, ne yazdığını ne saçmaladığını da bilmiyor 'Ya imamdan başka burayı yönetecek kimse yok mu?' diyor. Ben bunu 100 defa söyledim. İmamlığımla gurur duyuyorum. Benim namusum, şerefimdir imamlığım. Allah ne verdiyse, hangi şeyi nasip ettiyse bana o mihraptaki verdiğim hizmetle nasip etti. Şükürler olsun ki imamlıktan gelmeyim. Pavyondan gelme değilim. Bunları yazıp çizenler herhalde oralardan geldiler ki kendi nesebinden birini arıyorlar ama ben gerçekten imamlık kimliğimle gurur duyuyorum. Bir zaman da yine bir manşet yapılmıştı. Bir tarafta Fenerbahçe'yi Türkiye ekonomisine yön veren Ali Koç yönetiyor, bir tarafta da imam Ali Çamlı. Valla hangimizin başarılı olduğunu Türkiye gördü. Ben Ali Koç'a çok saygı duyan bir adamım, çok emek verdi ama kıyaslama ve yazılan atılan başlık çok yanlış. Ali Koç Türkiye ekonomisine yön veriyor, çok büyük bir zengin iş adamı. Ben gariban Ali Hocayım. Ben Kayserispor'u iyi yönettim. Ben Kayserispor'da 100'e yakın dosyayı kapatıp Kayserispor'un batmış geleceğini tekrardan bugün sizlerle bir basın toplantısı yapabilecek, 'elimizde bir Kayserispor var diyecek' durumda buraya taşıdık. Bunun parayla, pulla, mevkiiyle hiç alakası yok. Bazen bazı arkadaşlarımız işin dozajını kaçırıyor. Bir soysuz bana 'ne idiği belirsiz' yazdı. Valla benim ne idiğüm de belli, anam, babam da belli, kendim de belliyim. O haysiyetsizle huzuru ilahide hesaplaşacağız. Bu nasıl bir yazı. Ben Türkiye'de bilinen bir hafızım, Hunat Camii'nin emekli başimamıyım. Bu Kayseri'de gitmediğim cenaze, arasına girmediğim sorun kalmamış. Beni sokakta gören herkes sevgiyle kucaklamayı biliyor ama sen bana 'ne idiğü belirsizden başkası yok mu?' diye yazıyorsun. Soyu sopu belli olmayan bu arkadaşı zamanı geldiğinde hak ettiği cezayı kanunlar da verecek, onun vicdanı da verecek. Kendi kendini yargılayacak" diye konuştu.

"2.5 ayda 358 milyon TL ödedik"

Göreve geldiğinden bu yana 2.5 aylık süreçte 358 milyon TL ödeme yaptıklarını kaydeden Çamlı, "19 futbolcu fesih çekmişti. 19 futbolcunun fesih bedelleri, transfer yasağı ile ilgili ödemeler, yeni yaptığımız transferlerin peşinatları, ödemeleri ve onların kulübe kazandırılması dahil toplamda ödenen para 2.5 aylık dönemde şu ana kadar 358 milyon TL. Dile kolay değil mi. Ama ben bu paraları öderken bunlar hem de borçtan eksiliyor. Genel kurulda açıklanan borçtan da eksiliyor. Kulübü borçlandırarak borç ödemiyoruz. Bulduğumuz paraların yüzde 80'i geri dönüşü olmayan paralar. Daha önce de böyle yapmıştım. Kayserispor'a verilen hiçbir para geri alınamaz. 'Emanet' diye aldığımızı üç gün sonra 'Yaz bir tarafa bakarız' falan diyoruz. Kayserispor'a veriyoruz. Şehrimizde başka bir şey yok işte. Bir tane Kayserispor'umuz var. Sivil toplum kuruluşlarından bir türlü Kayserispor ile ilgili bir şeyde buluşamıyoruz. Bir sıkıntı var. Hangisini arasak 'Ya biz buradan bir şey yapamayız' diyorlar. Arkadaşlar diğer şehirlerdekiyle görüşüyoruz, herkes her şeyi yapıyor. Bu böyle olmaz. Burada bir hizmet varsa az çok demeden bir tarafından tutma yoluna gidersiniz. Bunun için bir gayret sarf edersiniz. Onun için ben onları da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Transferlerde kulübün ekonomisini hırpalamayacak şekilde olan transferlere yöneldik"

Transfer sürecine değinen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Diyarbakır'dan aldığımız Moreno ve Hasani, Bodrum'dan aldığımız Cenk Şen ile Seferi, Eyüp'ten getirdiğimiz Radu olmak üzere 5 tane futbolcuya bonservis verdik. Bugün Cardoso gitti. Cardoso'dan 125 bin Euro transfer bedeli aldık. Bunların bilinmesi lazım. Kayserispor'da kapalı gişe bir şey kalmasın. Üstünü örtünce, gizleyince bir şey mi oluyor. Hep birlikte el ele verdik bir çalışma yaptık. Borçları bir kısmını 72, bir kısmını 48 aya bölmek suretiyle yapılandırmasını yaptık. Kayserispor'un lisans problemi bitti. Vergi dairesi, SGK borçları bundan sonra düzenli ödenecek. Benim yönetim kurulu başkanı olduğum Süper Lig'deki en hassasiyet gösterdiğim konu vergi ve SGK borçlarıydı. 'Her şey dursun bunu ödeyelim' diyordum. Şimdi herkes limit sorunu yaşıyor, biz o girdaptan çıktık. Birçok kulüp daha vergi, SGK işini halledemedi. Biz hallettik ve çıktık. Transfer yasağını kaldırdık. Şu anda standart maaş ödemesi durumuna geçtik. Kayserispor'un bu kadar kısa bir süreçte bu noktaya geleceğini gerçekten tahmin etmiyordum. İlahi bir güç yine yardım ediyor. ya saflığımızdan, ya iyi niyetimizden, ya da buraya karşı samimi bir şekilde burayı ayağa kaldırma heves ve gayret içerisinde olduğumuzdan. Yoksa gerçekten bulunan paralar akıl karı değil. Çok ağır bir yükü şu anda yüzde 70'lere, 75'lere getirdik. Hem maaş yükü azaldı hem de kulübün önü açıldı. Bundan sonra absürt bir şey yapmazsak, biraz önce isimlerini zikrettiğim arkadaşlarla bu işe devam edersek ekonomik olarak bu kulübü Süper Lig'e çıkartıp, bundan sonraki yıllara taşımış olacağız" dedi.

Kulübe konulan temliklere tepki

Kulübün gelirlerinin direk temliklere gittiğini dile getiren Başkan Çamlı, "Kulübün federasyon gelirleri temlikli. Bu temlikler hemen kısa vadede bitecek temlikler değil. Şimdi 1. Lig'e düştük, kuruşuna kadar yine temliklere gidiyor. Suçlama kastıyla konuşmuyorum. Bu olmuş. 'Benim canım kurtulsun da kulüp ölsün' mantığını da kabul etmiyorum. Bunun bir insafı, bir hakkaniyeti, bir oluru olur. Önümdeki bir bardak suda bana ilaç içecek bir damla bırakmazsan, o ilaç benim boğazımda ve beni zehirler. Şimdi FIFA'dan UEFA'dan bir şey geldiği zaman icrada bekleyen hacizlere gidiyor. Trendyol isim hakkı temlike gidiyor. Sponsor ile anlaşıyorsunuz, sponsor vazgeçiyor. Ne yapacağız arkadaş. Ben yüreğimle, samimiyetimle konuşuyorum. Ben kimseyi 'Burada alacağı yoktu da bunları koydu' demiyorum. Bunlar çarpıtarak aktarılmasın. Alacağınız vardır. Biz kimseyi ne hırsızlıkla ne yolsuzlukla itham etmedik. Bütün konuşmalarımı açın dinleyin. Alacağınız varsa da buraya bir nefes alma yaşama hakkı bırakırsınız. Bunun bir usulü olur" ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik ağır ithamlarda bulunanlara hakkını helal etmediğini dile getiren Çamlı, "Bu kadar emek, bu kadar çaba. Bunun karşılığında da çok ağır yazılara muhatap kaldım. Cevap verme gereğini bile hissetmedim. İnsan denginde olan birine, muhatap alacağı birine cevap verir. Ben bir yazı gördüm. 'Aslanı ite sorarsan sana çakal gibi anlatır' diyor. Aslan Nurettin Açıkalın, it ben oluyorum. Utanın ya. Gerçi utanacak şey erdemli insanların işi. Bu olacak bir şey mi. Burada şu masadaki hiç kimse bunu kabul etmez. Bunları paylaştılar. Bu benim için hiç önem arz etmediği için ben bunu ciddiye bile almadım. Bu kadar açık kapat, eksik kapat, Kayserispor'u linçten çıkart ve bu cümlelere muhatap ol. Allah'a havale ediyorum. Bazı şeyleri Allah'a havale etmek güzeldir. FETÖ'cüler beni 2012'de cezaevine attılar. İkindi ezanı okunuyordu ve 'ya Rabbi, şu anda bu ezanı benim okumam lazım. Ama ben bugün cezaevindeyim. Beni atanlar da dışarıda benim halime gülüyor herhalde' dedim. 'Ben haklıysam beni buradan çıkartma helak et, yoksa bunu yapanları helak et' dedim. Allah belalarını verdi. Onun için ben Allah'a havale ettiğim her şeyden netice alırım. Benim için önemli olan Kayserispor, değerli olan Kayserispor. Konuşulan yazılan çizilen herkesi kendini bağlıyor" diye konuştu.