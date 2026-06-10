Ali Habeşoğlu'na Yurt Dışından Talep - Son Dakika
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Ali Habeşoğlu'na Yurt Dışından Talep

Ali Habeşoğlu\'na Yurt Dışından Talep
10.06.2026 12:45
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Bodrum FK'nin genç golcüsü Ali Habeşoğlu'na Hollanda ve Belçika'dan teklifler geldi.

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde geride kalan sezonda gösterdiği performansla Süper Lig'de yer alan Göztepe ve RAMS Başakşehir'in transfer listesinin başına koyduğu golcü Ali Habeşoğlu'na yurt dışında da talipler çıktı. Hollanda ekibi Fortuna Sittard ve Belçika temsilcisi Westerlo'nun da 21 yaşındaki forveti istediği belirtildi. Bodrum FK yönetiminin ise gelen teklifleri aceleci davranmadan değerlendirdiği ve Ali'den hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi planladığı kaydedildi. Ali için şu ana kadar en ciddi teklifi ise Göztepe yaptı. Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Rebuplic şirketinin yeşil-beyazlılarla sıkı bir pazarlık halinde olduğu ancak transferi henüz tam anlamıyla netleştiremediği vurgulandı. 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Bodrum FK'ya gelip kariyerinde ilk kez 1'inci Lig'de top koşturan Ali Habeşoğlu geçen sezon 41 maçta 12 gol atıp, 4 de asist yaptı.

Kaynak: DHA

Hollanda, Belçika, Bodrum, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Habeşoğlu'na Yurt Dışından Talep - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • GÖKSEN MEREY GÖKSEN MEREY:
    2 sene sonra 25-30 milyon bonservisle bizdeki büyüklere! satarlar artık . 0 0 Yanıtla
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