Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek! İşte transfer listesindeki bomba isim - Son Dakika
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek! İşte transfer listesindeki bomba isim

23.05.2022 22:37

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığı yaptığı dönemde transfer etmek istediği Adnan Januzaj için Ali Koç'un devreye girmesi bekleniyor. Real Sociedad ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcunun transferinde isteyeceği maaşın belirleyici olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması başladı. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın bir dönem sarı-lacivertli formayı giydirmek istediği Adnan Januzaj için harekete geçebilir.

AZİZ YILDIRIM TRANSFER EDEMEMİŞTİ

Akşam'da yer alan habere göre, Aziz Yıldırım'ın bir transfer hayali daha Ali Koç'a nasip olabilir. Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanı, 2015-16 sezonunda Adnan Januzaj'ın transferi için büyük mesai harcamış ancak transfer gerçekleşmemişti. Dönemi sportif direktörü Giuliano Terraneo'ya tam yetki veren Aziz Yıldırım, Belçikalı futbolcudan istediği sonucu alamamıştı.

Aziz Yıldırım'ın rüyasını Ali Koç gerçekleştirecek! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

İSTEYECEĞİ MAAŞ BELİRLEYİCİ OLACAK

Real Sociedad'ın sözleşmesi sona eren Adnan Januzaj ile yollarını ayırdığının açıklanmasının ardından Fenerbahçe'nin oyuncu için bir kez daha hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Ali Koç'un 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçmesi beklenirken, transferde oyuncunun isteyeceği maaşın belirleyici olacağı belirtiliyor.

Aziz Yıldırım'ın rüyasını Ali Koç gerçekleştirecek! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Bu sezon Real Sociedad formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Adnan Januzaj 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Belçikalı sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

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