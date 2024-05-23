Ali Koç: "Kuvvetli bir Fenerbahçe oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol A takımında gelecek sezon ligi domine edecek kadro kuracaklarını belirterek, "Bugüne kadar şampiyonluk sözü vermedim. Ancak son 2 sezonda yaşadıklarımızdan hareketle takviyelerle çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" dedi.

Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Koç adaylığı ile ilgili sebepleri açıkladığı toplantıda, görevde olduğu yıllarda hatalarını da katılımcılarla paylaştı. Bu süreçte tecrübe kazandıklarını ifade eden Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığım süresince Fenerbahçe'yi her koşulda destekleyen tüm taraftarlarımıza, iki dönem boyunca birlikte görev yaptığım yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, kurullarda görev alan değerli üyelerimize, dünyanın dört bir yanında kulübümüze destek veren Fenerbahçe derneklerimize, sporcularımıza, sponsorlarımıza ve bizi 7-24 takip eden medya mensuplarına, ortaya koyduğu yapıcı süreç için Sadettin Saran ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarımla birlikte Fenerbahçe'nin geleceği açısından kritik öneme sahip stratejik konularda ciddi başarılar elde ettik. Bu başarılar biraz futbol gündeminde yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde hep geri planda kalmıştır. Başarılarımızla da, hatalarımızla da tümüyle yüzleştik. Fenerbahçe için hayal ettiklerimizin, olmasını istediklerimizin, amaçladığımız düzeye gelmediğinin farkındayız. Kadro mühendisliğimizde, bazı hoca tercihlerimizde bizi sorgulayabilirsiniz. Geçmişte yaşanan tüm süreçten çok şey öğrendik. Hiç olmadığı kadar tecrübe kazandık. Bizim Fenerbahçe'ye bilerek hiçbir yanlışımız olmadı, olamaz da" diye konuştu.

" Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir tek kuruş alacağı yoktur"

Sarı-lacivertli kulübün mali raporları ile ilgili bilgiler veren Ali Koç, "Mali bağımsızlığımız tehlikede diyorduk, göreve gelir gelmez bu konuya odaklandık. Sürdürülebilir bir mali konu için, bağımsızlığımız konusunda çok mesafe kat ettik. UEFA'nın 2018 yılında yayınladığı rapora göre, Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak belirtiliyor. Net borcun geliri oranında Avrupa'nın en kötü ikinci kulübüydük. Avrupa ülkelerinin Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde 700 kulüp var. Bu 700 kulüp arasında biz Avrupa'nın net borcun geliri oranında en kötü kulübüydük. Parasal olarak da net borcumuz Avrupa'nın 6. sırasındaydı. Milyar dolara yakın geliri olan kulüplerin bizim kadar borcu yoktu. Raporun manşeti de kulübümüze atılmıştı. Avrupa'nın en güçlü kulübü olduğu vurgulanmıştı. Toplam yükümlülüklerimiz 612 milyon Euro'yu bulmuştu bugün ise toplam yükümlülüklerimiz 307 milyon Euro'ya indi. Tam anlamıyla yarıya inmiş durumda.

31 Mayıs 2018'de 3 milyar 180 TL olan borcumuz, bugün enflasyonla 23 milyar 610 milyon TL'ye geliyor. Hangi kurdan bakarsanız bakalım Fenerbahçe'nin borçları inmiştir. Bu borçlar 612 bin 347 TL'si finans kuruluşlarına idi. Bugün 104 milyon Euro'ya indi. Üstelik 347 milyonun 74 milyon Euro'su fahiş faiz oranlarıyla faktoring borçlarıydı. Çok şükür bugün faktoring borçlarına hiçbir borç kalmamıştır. Allah o günleri kulübümüze bir daha yaşatmasın. Mali yapımızı en doğru şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Tüm borçlarımızı TL'ye dönüştürdük, ne kadar doğru yaptığımızı bugün görüyoruz. Benim açımdan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir tek kuruş alacağı yoktur. Bunu daha evvel de söylemiştim, bunun aksini iddia edenler yalan söylüyorlar" şeklinde konuştu.

"CAS'ta Fenerbahçe aleyhine açılmış tek bir dosya yoktur"

Başkan Koç, amatör branşlarda Avrupa'da alınan başarıları katılımcılarla paylaşarak sporculara tebriklerini iletti ve şunları söyledi:

"Olimpik branşlarda tarihi başarılar yakaladık, rakiplerimize büyük bir üstünlük sağladık. Yüzlerce Türkiye rekorları kırdık, neticesinde müzemizi kupalar ve madalyalarla doldurduk. CAS'ta en çok dosyası olan ülke Türkiye'dir. Çok şükür Fenerbahçe aleyhine CAS'ta açılmış tek bir aleyhte dosya yoktur."

"Tüm adaletsizliklere rağmen şampiyonluk şansını son maça taşımış bir kadro kurabildik"

Futbol A takımında iyi bir kadro mühendisliği oluşturduklarını vurgulayan Başkan Koç, "İlk dönemimizde hatalarımız, yanlış tercihlerimiz oldu. Bunlara rağmen sistem tarafından giyotinden geçirilmeseydik şampiyonluğumuza uzanabilme şansımız vardı ama hep engellendik. Son iki sezonda ise yapılan hatalardan arınmış, Finansal Fair Play ve harcama limitlerinden kurtulmuş, doğru seçimler yapmış, transfer başarısı sağlamış, tarihin en iyi kadrolarını kurmuş, tüm sistematik engellere rağmen şampiyonluğu son ana kadar kovalayan kadrolar oluşturmuştur. Son 2 sezonda Avrupa'da iki kez yarı finalin kapısından döndük. Bu iki sezonda Türk futbolu Avrupa'da 20. sıradan 9. sıraya yükselmiş, en fazla puan katkısını Fenerbahçe yapmıştır. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı aldık. Bu sezon ise bitimine 1 hafta kala Türk futbol tarihinde görülmemiş puan seviyesine ulaşmış, derbilerde üstünlük sağlamış, deplasmanda yenilgi almamış ve tüm adaletsizliklere rağmen şampiyonluk şansını son maça taşımış bir kadro kurabildik. Bu Tarihi bir sezon olmuştur inşallah sonu şampiyonlukla biter. Futbolda son dönemde başarılı bir istikrar sağladığımız aşikardır, geleceğe çok daha ümitle bakmamızı sağlamıştır. Fenerbahçe futbolda son 10 senede, son 5 senede de istikrar sağlamıştır. Fenerbahçe hep zirvede olmuş ancak şampiyonluğu engellenmiştir. En fazla puan toplayan takımlar arasında şampiyon olamayan tek takım Fenerbahçe'dir. Bunun futbolun olağan akışı ile açıklanması mümkünatı yoktur. Ancak bir kere şampiyon olup cam tavanı kırdığımızda inanın ki şampiyonluklarımız arka arkaya gelecektir. Bizi engelleyenlerin en büyük korkusu da budur" ifadelerini kullandı.

"Futbolda adil rekabet ortamını sağlayacağız"

Ali Koç, amaçlarının Türk futbolunu daha adil bir geleceğe taşımak istediklerini belirterek, "6 yıl boyunca açıkça gördük ki, futbolun içerisinde kurulmaya çalışılan yapı, biat etmeyenleri cezalandırmakta ve sistemi dışarı çıkarmaktadır. Karşımızda hayali bir düşman olduğunu söyleyenler de aslında bu düzene hizmet eden, menfaat elde edenlerdir. Amacımız sadece Fenerbahçe'ye değil. Bu düzenden rahatsız olan diğer kulüplerimizle birlikte Türk futbolunu daha dürüst ve çok daha adil bir geleceğe taşımaktır. Ülkemizdeki futbol iklimi, yurt dışında gıpta ile izlediğimiz ligler seviyesine geldiğinde bundan en çok fayda olacak da Fenerbahçe olacaktır. Çünkü bizi engellemek o kadar kolay olmayacaktır. Bu sene biz bir mücadele başlattık ve sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Yeniden aday olmamın bir diğer sebebi de, haksızlığı, adaletsiz rekabeti normal hale getiren başlattığımız mücadeleyi sonuna kadar götürme arzumuzdur. Daha fazla yol kat ettiğimizde çok daha kulüp yanımıza gelecektir. Biz direnirsek futbolda adil rekabet ortamını sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Kuvvetli bir Fenerbahçe oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Gelecek sezon futbol A takımına yapılacak takviyelerle ligi domine edeceklerinin vaadinde bulunan Başkan Koç, "Türkiye normal bir lig olsa büyük heyecan içinde olurduk. Allah'tan yine de ümit kesilmez. 90 puanın üzerinde bir sezonun bitişi yine Fenerbahçe'de yaşanmıştır. Gelecek sezon ligi domine edecek bir kadro kuracağız. Bugüne kadar şampiyonluk sözü vermedim. Ancak son 2 sezonda yaşadıklarımızdan hareketle takviyelerle çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak. Avrupa'da son 2 sezondur yakaladığımız başarıyı istikrarlı hale getireceğiz" dedi.

"Sorunların üzerinden daha etkin şekilde geleceğiz"

Taraftarlara da çağrıda bulunan Koç, "Artık duygusallığa yer yok. Artık hata yapma lüksümüz yok. Yeni yönetim kurulumuzu buna göre belirledik. Sorunların üzerinden daha etkin şekilde geleceğiz. Taraftarlarımız bizlere güvenmeye devam etsin. 2 aday olarak televizyona çıkıp sizleri daha iyi aydınlatacağımızdan şüphem yok. Tabii bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek ile televizyona çıkarlar" diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Ali Koç'un yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

" Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, A. Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, M. Kemal Danabaş, Mehmet S. Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma A. Rodopman." - İSTANBUL