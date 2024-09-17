Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti. Erdoğan, Türk futbolundaki gerginliklerin sona ermesi gerektiğine vurgu yaptı. Ali Koç da Erdoğan'a futbolcuların imzaladığı forma ve "Vakt-i Fener" isimli tablo hediye etti.

17.09.2024 17:06  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde Fenerbahçe kafilesini ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada sarı lacivertli kulübü başarılarından dolayı tebrik etti. Türk futbolundaki gergin atmosferin sona ermesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Futbol kalitesi bakımından öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki, yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin" dedi.

ALİ KOÇ'UN HEDİYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a futbolcuların imzaladığı forma ve "Vakt-i Fener" isimli tablo hediye etti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihindeki unutulmaz anları gözler önüne seren "Vakt-i Fener" adlı tabloda, Atatürk fotoğrafının yanı sıra Fenerbahçe tarihinde efsaneleşen isimler ve anılar yer alıyor.

Erdoğan'ın ziyaretteki açıklamalarından satırbaşları;

"Fenerbahçe Spor Kulübümüzün saygı değer yönetimini Külliye'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Fenerbahçe 117 yıllık mazisiyle, milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biridir. Mazisinde bir tarih yatan Fenerbahçe, bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçemizi de her ihtiyacında destekledik, Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da, göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir. Ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar, milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçemizin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz.

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

"FUTBOL KALİTESİ BAKIMINDAN..."

Hep beraber el birliği ve gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bize hem umut verdi hem de işimizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Futbol kalitesi bakımından öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki, yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin. Bu yüksek motivasyonla çalışmaya, kendimizi yenilemeye, eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz. Yakaladığımız ivmeyi sürdürdüğümüzde önümüzdeki turnuvalarda daha iyi yerlerde olacağımızdan en küçük şüphe duymuyorum.

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

"GERGİN ATMOSFER GERİDE KALMALI"

Burada bir noktanın altını çizmekte fayda görüyorum. Bu başarılara ulaşmanın yolu sadece maddiyattan geçmiyor. Liglerimizin kalitesinin, izlenirliğinin, marka değerinin oynanan maçlarda fair-play ile rekabet seviyesinin yükseltilmesi icap ediyor. Her seferinde spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum. Bizim artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde buna ihtiyacımız var.

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

"ORTAK PAYDAYI BÜYÜTMELİYİZ"

Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmışken bizim daha fazla birbirimizi anlamaya, dinlemeye, empati kurmaya ihtiyacımız var. Bizim ayrılıkları değil, ortak paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var. Bizim sporun birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Bu konuda tüm takımlarımızdan, yöneticilerimizden ve sporcularımızdan azami hassasiyeti bekliyoruz.

"ŞANSSIZ ŞEKİLDE ELENDİK"

Kıymetli misafirler, her zaman olduğu gibi bu sezon da Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalışıyorum. Avrupa'daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe, ilk maçtan beri dinamizmini sahaya başarıyla yansıtmaya devam ediyor. Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu güçlendiren , ligde de yoluna namağlup devam eden Fenerbahçemizin Şampiyonlar Ligi'nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik. Ama şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe'nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe'ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90. olağan kongrede yeniden kulüp başkanlığına seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, her birinize Rabbim'den üstün başarılar temenni ediyorum."

Ali Koç\'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Politika, Ali Koç, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Alpi:
    Derbiden sonra gitmezler :)) siz varya tam fırıldaksınız 113 120 Yanıtla
  • onur pari:
    Şu ziyareti GS yapsa Fbliler carcar konuşurdu. 127 100 Yanıtla
  • Ali Arat:
    masallah her yonu deniyor. yanak oksatmiyor belki ama alasini yapiyor masallah 100 91 Yanıtla
  • Hakan Bilen:
    yanak okşatmıyor himmet duası yapmıyor hakem kankası yok neden laf ediliyor gayet normal bir ziyaret algı yapmayın... 77 70 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Her tusa basıyorlar 81 60 Yanıtla
  • Mustafa Elibol:
    Aramızda ki fark bu bunu GS li yöneticiler yapsa ortalığı ayağa kaldırır demediğini bırakmazlar di biz ise umrumuzda değil ziyaret gözüyle bakıyoruz aramızdaki fark bu Galatasaray ı Galatasaray yapan başarıyı getiren bu 63 60 Yanıtla
  • mustafa turan:
    Yine mi olmayan ve beş yıldız :) 54 53 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    BJK ile fb ne karıştırıyorlar 48 53 Yanıtla
  • Burak Öğüt:
    Derbi öncesi sağlam bi destek lazım onlara :) 46 53 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek:
    Hayırlı olsun:) 40 24 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:04:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement