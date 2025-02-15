Ali Koç'tan divan kurulu toplantısına damga vuran sözler: Mertens seneye Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan divan kurulu toplantısına damga vuran sözler: Mertens seneye Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylı Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasıyla ilgili konuştu. Koç, "Sahtekar, hırsız futbolcuları konuşulacağına iş Fenerbahçe-Galatasaray işine döndü. Biz kurgulamışız. Dolayısıyla biz mi yaptık, o zaman şunu yazın. 'Mertens seneye Fenerbahçe'de'" diyerek sarı-lacivertli takımla ilgili iddialara tepki gösterdi.

15.02.2025 15:44
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç, Adana temsilcisinin sahadan çekilmesiyle yarıda kalan ve daha sonra sarı-kırmızılı takım lehine 3-0 hükmen tescil edilen karşılaşmaya değindi.

"SİZİN KADAR HAZIRLIK İLETİŞİM YAPISI GÖRMEDİM"

Ali Koç, "Yarıda kalan bir Adana Demirspor maçı var, bizi hiç ilgilendirmeyen. Bir yöneticimiz tweet atmış, Fenerbahçe hazırlıklıymış da bilmem neymiş. O gece hocasından futbolcusuna yöneticisine kadar aynı replikleri söyleyip militan medya mensuplarına bunu söyletiyorlar. Ne olmuş atmışsa Hulusi Bey? Siz bizim maçlar oynanırken tweetler attınız, maçlar biter bitmez tweetler attınız! Sizin kadar hazırlıklı iletişim yapısı ben görmedim." dedi.

"SAHTEKAR, HIRSIZ FUTBOLCULARI..."

Mertens hakkında konuşan başkan, "İşi döndürdüler, ne yaptılar. Gündem değiştirmede o kadar muhteşemler ki... Sahtekar, hırsız futbolcuları konuşulacağına iş Fenerbahçe- Galatasaray işine döndü. Biz kurgulamışız. Kamuoyu ne yazık ki uyanık değil. Geçen gün veya dün, bir yarışmada son ölen Sovyet lideri diye bir soru sormuşlar. Yarışmacı cevaplayamamış. Seyirciye sormuşlar, seyircinin yüzde 56'sı Kraliçe Elizabeth demiş. Böyle bir toplum varken bunlar tutuyor. Biz de tutmaması için mücadele veriyoruz."

"MERTENS SENEYE FENERBAHÇE'DE"

"Dolayısıyla biz mi yaptık, o zaman şunu yazın. Mertens seneye Fenerbahçe'de! Yazın. Bu işin olabilmesi için... 15 dakika içinde bizim Adana Demirspor'u kafalamamızı, böyle bir plan kurmamızı falan geçtim şimdi soruyorum sahtekarlık yapıp penaltı alan Mertens de bu işin içinde değil mi? Demek ki Mertens de kurgunun içinde, gelecek sene Fenerbahçe'de. Yazın bunu medya mensupları. O kadar deli saçması işleri halka yutturmaya alışmışlar ki, devam ediyorlar." sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 11. dakikada Mertens'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Konuk takım, bu penaltıya yoğun bir şekilde itiraz etse de karar değişmedi. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi, sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Daha sonra PFDK, Galatasaray karşısında sahadan çekilen Adana Demirspor'u 3-00 hükmen mağlup saydı ve 3 puan silme cezası verdi.

Ali Koç\'tan divan kurulu toplantısına damga vuran sözler: Mertens seneye Fenerbahçe\'de

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan divan kurulu toplantısına damga vuran sözler: Mertens seneye Fenerbahçe'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Rize:
    mertens torreira dzeko fred kostic osayi mert hakan cenk ismail yakışmıyor evet. büyük kulüplerin böylelerine ihtiyacı yok tek taraflı bakmayın 10 2 Yanıtla
  • Osman Arslan:
    Kendi futbolcularına bir bak bakalım kim sahtekar. Değmeden yerlerde gezen topçularına bir bak öyle konuş. Para var diye herkesi sahtekar zannetme. Ligin içine ettiniz. İnşaallah 11 sene daha şampiyon olamayacaksınız vesselam. 8 2 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    Elizabeth??? Bunun Gs ile ne ilgisi var. toplum eğitimsiz ise.. 1 0 Yanıtla
  • Sergen:
    "Geçen gün veya dün, bir yarışmada son ölen Sovyet lideri diye bir soru sormuşlar. Yarışmacı cevaplayamamış. Seyirciye sormuşlar, seyircinin yüzde 56'sı Kraliçe Elizabeth demiş. Böyle bir toplum varken bunlar tutuyor." işleri güçleri Türk toplumunu aşağılamak. ahlaksızlık koruyanlarda ceza vermeyenlerde. anasçılar taraftarı halkı kışkırtmaya çalışıyorlar. 1 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Hakaret serbest mi oldu?? Adama bak ne kadar rahat konuşuyor.. Ortada bir usulsüzlük varsa bunun gereği TFF yapmalı sen kim oluyorsun da kendi oyuncularına bakmadan sağa sola hakaretler yagdirıyorsun.. Ali Başkan sen koskoca KOÇ ailesinin en büyük temsilcisisin Acun' dan sonra sana iyice bir haller oldu.. Ayıptır sana yakışmaz... 1 0 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    Yali cocugu mertesi diyorsun merle irfanin niye demiyorsun senden iyi hirsismi var 1 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Parasıyla kendisini rezil eden bir adam daha önce hiç görmemiştim 0 0 Yanıtla
  • Rize:
    DEVLET büyüklerimize ve yetkililerimize sesleniyorum, üslup bilmez sürekli hakaret eden insanları kışkırtan şahıslar ülkemizde huzur kaçırıyor. Fenerbahçe'ye yakışmıyor, başka sebepleri olmadan gerçekten sadece Fenerbahçe menfaatleri içinse çok seviyorsa sadece sponsor olarak parasını yatırmalı. Bu konuma yakışmıyor, temsil ve beceri yeteneği olmadığı gibi, düşmanca davranılıyor korkunç bi yere sürüklediler Türk spor ortamını. 0 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    oğlum ağlama 0 0 Yanıtla
  • Tc ady:
    O toplum işte ülkeye bela olan toplum cahil toplum 22senelik çıban 0 0 Yanıtla
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