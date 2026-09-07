Aliağa FK, Arnavutköy deplasmanından 4-1'lik galibiyetle döndü, Muammer 3 gol attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliağa FK, Arnavutköy deplasmanından 4-1'lik galibiyetle döndü, Muammer 3 gol attı

Aliağa FK, Arnavutköy deplasmanından 4-1\'lik galibiyetle döndü, Muammer 3 gol attı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa Futbol, sezonun ilk maçında İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 yenerek farklı bir galibiyet aldı. Muammer Sarıkaya'nın hat-trick yaptığı maçta teknik direktör Namet Ateş moral bulurken, takım hafta sonu sahasında Isparta 32 Spor'la karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol, 2026-2027 sezonuna iyi bir giriş yaptı. Sezonun ilk maçında İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelen sarı-siyahlılar, rakibini 4-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Aliağa FK'nın deneyimli orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya 3 gol birden atarak karşılaşmanın yıldızı olurken, İzmir ekibinin diğer golü Ahmet Arslan'dan geldi.

Yeni sezon öncesi yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırarak büyük oranda yeni kadro kuran Aliağa FK'da takımının başında çıktığı ilk resmi maçta farklı galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Namet Ateş, moral bulduklarını söyledi. Zorlu bir grupta mücadele ettiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Oyuncularımı kutluyorum, farklı deplasman galibiyeti her zaman önemlidir. Devamını getirmek için çok çalışacağız" dedi.

Aliağa FK bu hafta evinde Isparta 32 Spor'la mücadele edecek.

Kaynak: DHA

İstanbul, Isparta, Futbol, Namet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK, Arnavutköy deplasmanından 4-1'lik galibiyetle döndü, Muammer 3 gol attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Emekli öğretmenden kahreden haber Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı
KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı!
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
Bakan Şimşek ’kamuda tasarruf’ raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf Bakan Şimşek 'kamuda tasarruf' raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Trump’ın yeni saçları şaşkına çevirdi Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü
KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul’a gidip raporu alacağım KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul'a gidip raporu alacağım
Derbide hayatını kaybetmişti Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı Derbide hayatını kaybetmişti! Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı

13:04
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
13:02
“Seni özlüyoruz“ diyen Fenerbahçeliye Osayi’den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
"Seni özlüyoruz" diyen Fenerbahçeliye Osayi'den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 13:20:43. #7.13#
SON DAKİKA: Aliağa FK, Arnavutköy deplasmanından 4-1'lik galibiyetle döndü, Muammer 3 gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement