Aliağa FK, Arnavutköy deplasmanından 4-1\'lik galibiyetle döndü, Muammer 3 gol attı

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol, 2026-2027 sezonuna iyi bir giriş yaptı. Sezonun ilk maçında İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelen sarı-siyahlılar, rakibini 4-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Aliağa FK'nın deneyimli orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya 3 gol birden atarak karşılaşmanın yıldızı olurken, İzmir ekibinin diğer golü Ahmet Arslan'dan geldi.

Yeni sezon öncesi yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırarak büyük oranda yeni kadro kuran Aliağa FK'da takımının başında çıktığı ilk resmi maçta farklı galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Namet Ateş, moral bulduklarını söyledi. Zorlu bir grupta mücadele ettiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Oyuncularımı kutluyorum, farklı deplasman galibiyeti her zaman önemlidir. Devamını getirmek için çok çalışacağız" dedi.

Aliağa FK bu hafta evinde Isparta 32 Spor'la mücadele edecek.