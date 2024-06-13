Aliağa FK'nın TFF 3. Lig'deki rakipleri belli oldu

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2024-2025 futbol sezonunda TFF 3.Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Aliağa FK'nın rakipleri belli oldu.

TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. TFF 1., 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can'ın katıldığı kura çekimi, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine tüm kulüplerden temsilciler katılırken Aliağa FK adına kulübün Genel Müdürü İsmet Oğul kurayı yakından takip etti.

Aliağa FK, 4 grupta toplam 64 takımın yer alacağı sezonda 3.grupta yer aldı. Her grupta 16 takım şampiyonluk için mücadele verecek. Aliağa FK'nın 3. Grup'taki rakipleri şöyle; 52 Orduspor FK, Alanya Kestelspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Bayburt Özel İdare Spor, Bursa Yıldırım Spor, Çorlu Spor 1947, Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Güneş Holding Çankaya SK, Karabük İdmanyurdu Spor, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü, Pazarspor, Viranşehir Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozok Spor.

TFF 3. Lig'de sezon 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Ligin ikinci yarısı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak. Ligin 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. - İZMİR