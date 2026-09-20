Aliağa Futbol, Elazığ deplasmanında 5-0 yenilip liderliği Elazığspor'a bıraktı - Son Dakika
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Aliağa Futbol, Elazığ deplasmanında 5-0 yenilip liderliği Elazığspor'a bıraktı

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Aliağa Futbol, Elazığ deplasmanında 5-0 yenilip liderliği Elazığspor\'a bıraktı
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Aliağa Futbol, 2'nci Lig Beyaz Grup 3'üncü haftasında Elazığspor'a konuk olduğu maçtan 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan İzmir ekibi, ikinci yarıda kalesinde 2 gol daha görerek liderliği Elazığspor'a bıraktı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftada Arnavutköy Belediyespor'u (D) 4-1, Isparta 32 Spor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Aliağa Futbol, 3'üncü haftada sert fren yaptı. Takipçisi Elazığspor'a konuk olan sarı-siyahlılar müsabakayı 5-0 kaybederek büyük şok yaşadı. İlk devreyi 3-0 geride kapatan İzmir ekibi, ikinci yarıda da kalesinde 2 gol birden gördü. Elazığ'dan puansız ayrılan Aliağa FK liderliği rakibine kaptırdı. Aliağa FK en son geçen sezonun son haftasında 5 gol yemişti. Evinde, 2'nci Lig'de şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'u ağırlayan İzmir ekibi müsabakayı 5-0 kaybetmişti. Aliağa FK gelecek hafta evinde Şanlıurfaspor'la oynayacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aliağa Futbol, Elazığ deplasmanında 5-0 yenilip liderliği Elazığspor'a bıraktı - Son Dakika
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