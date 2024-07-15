Alican Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika
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Alican Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

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Yanlışlıkla başladığı para tekvando sporuyla hayatı değişen milli sporcu Alican Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor. Engeline rağmen zorlukları kolaylıkla aşabilen Özcan, kendisini en üstte görmek istediğini belirtti. Engelli bireylerin spor yapmasını tavsiye eden Özcan, hayata daha bağlı olabileceklerini söyledi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak isteyen Özcan, hazır olduğunu ifade etti.

15.07.2024 10:27
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- Yanlış girdiği kurs sırasından sonra hedef, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyaya uzanmak

Milli sporcu Alican Özcan:

"Yanlışlıktan sonra benim için mükemmel şeyler oldu"

"Keşke 2 gün sonra olimpiyat olsa"

KONYA - Yanlışlıkla başladığı para tekvando sporu ile hayatı tamamen değişen Alican Özcan'ın tek hayali Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak.

Para tekvando sporuna, 9 yaşında yanlışlıkla girdiği kurs sırası ile başlayan milli sporcu Alican Özcan (23), katıldığı bir çok turnuvada altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Spora başladıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini, engeline rağmen her türlü zorlukları artık kolay bir şekilde halledebildiğini belirten Alican Özcan, kendisini en üstte görmek istediğini ifade etti. Kendisi gibi engeli olan bireylerin spor yapmasını tavsiye eden Özcan, bu sayede hayata daha da çok bağlanabileceklerini söyledi. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın başlaması için sabırsızlanan Özcan, olimpiyatların hemen olmasını istediğini ve bu çalışmalarını altın madalya ile taçlandırmak istediğini belirtti.

"Yanlışlıktan sonra benim için mükemmel şeyler oldu"

Milli Para Tekvandocu Alican Özcan spora başlama hikayesini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Özcan, "Bu spora Gençlik Spor Okulları sayesinde başladım. Kendi sınıf öğretmenim futbola başlamamı istedi. Orada yanlışlıkla farklı bir sıraya girdikten sonra tekvandoya başladım. Ama bu yanlışlıktan sonra benim için mükemmel şeyler oldu. 2016 yılında milli takıma girdim. O süreden şimdiye kadar Türkiye şampiyonuyum. 1 dünya ikinciliğim, 3 dünya üçüncülüğüm ve 4 Avrupa şampiyonluğum bulunmakta" dedi.

"Hayatımın her yerinde spor var"

Spor ile hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Özcan, "Spor hayatımın ta kendisi. Hayatımın her yerinde spor var. Hem maddi ve hem manevi anlamda çok büyük katkılar sağladı. Özellikle biz engelli bireyler biraz daha içimize kapanık olduğumuz için spor sayesinde hayata daha da çok bağlandık. Engelli bireylerin hangi sporu yapacaklarının hiçbir önemi yok. Yeter ki spor yapsınlar. Yaşama sevinçlerini kaybetmesinler. Biz onlara şu anda nasıl örneksek onların da başka birilerine örnek olabileceklerini unutmasınlar" şeklinde konuştu.

"Keşke 2 gün sonra olimpiyat olsa"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ve en büyük hedefinin altın madalya olduğunu anlatan milli sporcu Alican Özcan, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kotam vardı, gidemedim. O yüzden 4 sene kaybım var. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak istiyorum. Keşke 2 gün sonra olimpiyat olsa. O derece hazırım. Umarım her şey güzel olur" diye konuştu.

Alican Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda altın madalya hedefliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alican Özcan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika

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