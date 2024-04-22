ALKÜ öğrencileri Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda görev aldı - Son Dakika
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Spor

ALKÜ öğrencileri Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda görev aldı

ALKÜ öğrencileri Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası\'nda görev aldı

Antalya'da gerçekleştirilen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden (ALKÜ) 200 öğrenci, organizasyonun gönüllü ekibinde görev yaptı. ALKÜ, spor müsabakaları ve organizasyonlarına destek vermeye devam ediyor. Şampiyonaya 52 ülkeden 431 sporcu katıldı. ALKÜ'den 200 öğrenci organizasyonun gönüllü ekibinde görev aldı. ALKÜ'nün desteği için Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar teşekkür etti.

22.04.2024 17:48
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Antalya'da gerçekleştirilen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden (ALKÜ) 200 öğrenci, organizasyonun gönüllü ekibinde görev yaptı.

Spor, sağlık ve turizm alanında bölgesine en fazla katkıyı sağlamaya çalışan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ); Akdeniz Bölgesi'nde yapılan spor müsabakaları ve organizasyonlarına tam destek ve katkı sağlamaya devam ediyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na en fazla kota veren ve dünyanın bugüne kadar yapmış olduğu en büyük Olimpiyat Kotası dağıtan organizasyonu olan Dünya Atletizm Yürüyüş Takımları Şampiyonası, 21 Nisan Pazar günü Antalya'da düzenlendi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak sporcuların belirlenmesindeki kota müsabakası olması sebebiyle üst düzeyde ilgi gören organizasyona 52 ülkeden 431 sporcu katıldı.

ALKÜ'den organizasyona tam destek

Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda Yerel Organizasyon Komitesi'nde (LOC) Gönüllü Sorumlusu ve Koruma Programı Yetkilisi olarak görev alan ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Yumuk koordinasyonunda, ALKÜ'den 200 öğrenci organizasyonun gönüllü ekibinde görev yaptı. Gönüllüler içinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yürüyüş branşında ülkemiz ve ALKÜ'yü temsil eden Evin Demir de yer aldı. 2004 Atina Olimpiyat Oyunlarına yürüyüş branşında sporcu olarak katılan Spor Bilimleri Fakültesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Ay Yıldız ise uluslararası yürüyüş hakemi olarak şampiyonanın hakem kadrosunda yer aldı. 2023 Dünya Üniversiteler Dünya Şampiyonu ALKÜ'lü milli sporcu Salih Korkmaz ise sporcu olarak yarışmalarda yer aldı. Salih Korkmaz'ın daha önceki yarışmalarda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı almasına rağmen kendisi Maraton Karışık Bayrak Milli Takımı'nı temsil etti ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na takım olarak gitme hakkı kazandı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Türkiye Atletizm Federasyonu Olimpik Performans Direktörü Prof. Dr. Işık Bayraktar ise Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na katılan Türk Milli Takımı'nın kafile başkanı olarak görev yaptı.

Başkan Çintimar'dan ALKÜ'ye teşekkür

Şampiyonayı ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan yakından takip ederek ALKÜ'lü sporcu, idareci ve gönüllü öğrencileri yalnız bırakmadı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyonun özellikle gönüllü desteği için Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu'na teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayramoğlu; protokolde yer alan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile çeşitli temaslarda bulundu. Corendon Alanyaspor Başkanı ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Hasan Çavuşoğlu da Antalya'da yapılan bu büyük organizasyonda ALKÜ'nün tüm unsurlarıyla görev almasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, ayrıca ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Corendon Alanyaspor arasında yapılacak proje ve iş birliklerine de açık olduğu ifade etti.

Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Dünya Atletizm Federasyonu (WA) Üst Yöneticisi (CEO) Jon Ridgeon, Dünya Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı. Törende dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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