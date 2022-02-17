Üye Girişi
Allpower Akü Cizre Belediyespor'da Altekma maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Allpower Akü Cizre Belediyespor'da Altekma maçı hazırlıkları sürüyor

17.02.2022 16:03

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, 19 Şubat Cumartesi günü Altekma ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, 19 Şubat Cumartesi günü Altekma ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam etti.

Şahin, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Şubat Cumartesi günü sahalarında önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, karşılaşmadan galip ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

"Bizim için önemli bir maç, kendi evimizde oynayacağız." diyen Şahin, Altekma'nın iyi bir takım olduğunu belirtti.

Şahin, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularım terinin son damlasına kadar mücadelesini verecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Oyunculardan Özkan Hayırlı da karşılaşmada galip geleceklerine inandığını dile getirdi.???????

Allpower Akü Cizre Belediyespor'da Altekma maçı hazırlıkları sürüyor
Allpower Akü Cizre Belediyespor'da Altekma maçı hazırlıkları sürüyor
Allpower Akü Cizre Belediyespor'da Altekma maçı hazırlıkları sürüyor

YORUMLAR
500

Cumartesi, voleybol, oyunlar, Cizre, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Allpower Akü Cizre Belediyespor'da Altekma maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Soylu: Yakalanması kolay olmadı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:11:35. #1.12#
SON DAKİKA: Allpower Akü Cizre Belediyespor'da Altekma maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement