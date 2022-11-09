Jesus, Serdar Dursun'un takımda istemiyordu! Transferine onay verildi, işte gideceği takım

Almanya ekibinin üç santrforu Simon Terodde, Sebastian Polter ve Kenan Karaman'ın toplamda 15 maçta 3 gol atmasıyla yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Schalke, 6 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

5 milyon euroyu gözden çıkardılar!

Alman haber sitesi, Amine Harit transferinden 5 milyon Euro bonservis bedeli kazanan Schalke'nin Serdar Dursun için bu parayı gözden çıkardığını iddia etti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gole imza atarak takımının en skorer ismiydi.

Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte formayı unutan Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği biliniyordu.

Yedek kulübesinde mahsur kalan 31 yaşındaki oyuncu, Eylül ayından bu yana yalnızca iki dakika oynarken, Avrupa Ligi'nde aday kadroya dahil edilmedi.

Serdar Dursun'un da Almanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.