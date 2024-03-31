Nürnberg, Almanya Bundesliga 2. Ligi'nin 27. haftasında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Olympiastadion Berlin Stadyumu'nda oynanan maça Nürnberg'de forma giyen milli futbolcu Can Uzun damga vurdu.
Genç milli yıldız karşılaşmanın 14. dakikasında sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü ceza sahası dışından kaydetti. Can Uzun, ikinci yarının başında yine sahneye çıktı ve harika bir gole imza attı. Ceza sahasına çalımlarla giren milli yıldız, kalecinin solundan fileleri sarsmayı başardı.
Mücadele 3-3'lük beraberlik ile sona ererken Nürnberg'de forma giyen milli futbolcu Can Uzun, 14 ve 46. dakikalarda attığı iki golle yıldızlaştı. Nürnberg'in diğer golünü ise 33. dakikada Lkas Schleimer kaydetti. Ev sahibi Hertha Berlin'in gollerini ise 44. dakikada Marten Winkler, 54. dakikada Haris Tabakovic ve 56. dakikada penaltıdan yine Haris Tabakovic kaydetti.
Nürnberg forması giyen genç yıldız Can Uzun, bu sezon Alman temsilcisi ile 26 maça çıktı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 18 gol ve 3 asist performansı sergiledi.
Can Uzun, Almanya ile Türkiye arasındaki Milli Takım tercihini yaptı. Buna göre Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Can Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Can Uzun, Nürnberg'in Hertha Berlin ile berabere kaldığı maçta 2 gol attı - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de çarşamba günü oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. Efeler 09 SFK - Elazığspor maçını Hakan Aktaş yönetecek. 23 Elazığ FK- Orduspor 1967 müsabakasında ise Oğuz Gözetenler düdük çalacak.
Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini ve Yağmur'un da ayağı alçıya alındığı için Survivor'a dönemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını belirtti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mavi Takım'da Hakan Hatipoğlu oldu.
Bilecik, 2 Nisan'da başlayacak olan Halk Oyunları Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenecek olan müsabakalara 12 şehirdeki 658 sporcu katılacak. Müsabakalar sonucunda bir üst tura çıkacak okullar Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde edecek.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarına yarın İstanbul'da başlayacak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon 1-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Takımın kadrosunda birçok oyuncu yer alırken, liderin bir üst klasmana yükseleceği grupta Türkiye'nin maç programı da belirlendi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Nisan Çarşamba günü mücadele edecekleri Karadağ maçına sporseverleri davet etti. Rize'de maç yapmanın avantajını kullanmak istediklerini vurgulayan Buceschi, seyircinin desteğinin önemini belirtti. Kaptan Betül Yılmaz da Karadağ maçı öncesinde seyircileri maça davet ederek, birlikte kazanmak ve sevinmek istediklerini söyledi.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, yerel seçimler için Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.
Düzce'de yaşayan muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle gitti. Bişgin, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan esinlenerek kostümü hazırladığını belirtti ve seçimlerde astronot kostümüyle oy kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmek istediğini ifade etti.
Gaziantep derbisinde Alg Spor, Asyaspor karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Başkan Ali Gözcü, takımını tebrik ederek ligde kalan maçlarda tüm puanlara talip olduklarını ve iyi bir noktada ligi tamamlamak istediklerini söyledi.
Erzurumspor'un başarılı futbolcusu ve kaptanı Mustafa Yumlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Vali Çiftçi, Erzurumspor Futbol Kulübü Kaptanı Yumlu'yu makamında kabul etti ve Yumlu, Vali Çiftçi'ye kendi formasını hediye etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?