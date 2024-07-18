Alp Aksoy, Champions of the Future Serisi'nde dördüncü yarışına çıkacak - Son Dakika
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Spor

Alp Aksoy, Champions of the Future Serisi'nde dördüncü yarışına çıkacak

Alp Aksoy, Champions of the Future Serisi\'nde dördüncü yarışına çıkacak

Türkiye'nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi'nde dördüncü yarışına İsveç'te çıkacak. Alp Aksoy, Industrie Kupası'nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip. Genç pilot, Fusion Motorsport takımıyla OK kategorisinde yarışıyor. Champions of the Future Serisi, genç pilotların gelecekte en iyi sürücüler arasına girmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

18.07.2024 13:13
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Alp Aksoy, Champions of the Future Serisi'nde dördüncü yarışına çıkacak

İSTANBUL, - Türkiye'nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi'nde dördüncü yarışına İsveç'te çıkacak.

Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası'nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi'nde dördüncü yarışına İsveç'te çıkacak. Genç pilot, serideki ilk yarışına Mart'ta İspanya'nın Valensiya şehrinde çıktı. Alp Aksoy, Champions of the Future Serisi'nde Fusion Motorsport takımıyla OK kategorisinde yarışıyor.

13 yaşındaki milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan sürücü, yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.

Champions of the Future Serisi, genç pilotların gelecekte en iyi sürücüler arasına girmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. İspanya, Fransa ve Slovakya'daki yarışlarında istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren genç sürücü, dördüncü yarışına İsveç'teki Asum Ring'de çıkacak. 17-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Champions of the Future Serisi, Motorsport TV üzerinden canlı yayınlanacak.

SERİNİN SON YARIŞI, 5 EYLÜL'DE İNGİLTERE'DE KOŞULACAK

Toplamda 5 ülkede düzenlenen serinin son etabı, 5 Eylül'de İngiltere'nin Grantham şehrindeki PF International Karting Pisti'nde düzenlenecek.

Alp Aksoy, Champions of the Future serisinde yarışmaya devam ederken, 1-4 Ağustos tarihleri arasında yine Asum Ring'de gerçekleşecek FIA Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

9 YAŞINDA MİLLİ SPORCU OLDU

2019 yılında 9 yaşındayken milli sporcu ünvanını alan Alp Aksoy, Türkiye'yi yurtdışında temsil eden en genç sporcu oldu. 5 yaşında karting sporuyla tanışan pilot, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Bambino kategorisinde yarışmaya başlayıp birçok podyum ve birincilik kazandı. 6 yaşında, Türkiye Karting Şampiyonası Mini 60 kategorisinde yarışmaya başladı. 7 yaşında Türkiye Berat Türker Kış Kupası'ndaki tüm yarışları kazanarak en genç kış kupası kazanan Türk sporcu oldu. CEE Avrupa Şampiyonası'nda 5 yarışa katıldı ve Avusturya ayağında 3 yarışı üst üste kazanarak en genç yarış kazanan pilot unvanını elde etti. 2023 yılında 108 pilotun mücadele ettiği WSK Super Master Series Lonato yarışını kazandı ve 2023 Industrie Kupası'nda 2. oldu. Alp Aksoy, 2024 yılı itibarıyla geleceğin şampiyonlarını yetiştiren Champions of the Future serisinde pistlere çıkıyor. Aksoy bu yıl Türkiye'yi FIA Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda temsil ediyor.

Kaynak: DHA

Türkiye, Fusion, Pilot, İsveç, Spor, Güncel, Son Dakika

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