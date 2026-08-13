Alperen Kahraman Denizli İdmanyurdu'nda - Son Dakika
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Alperen Kahraman Denizli İdmanyurdu'nda

Alperen Kahraman Denizli İdmanyurdu\'nda
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Denizli İdmanyurdu, Uşakspor'dan Alperen Kahraman ile sözleşme imzaladı.

3'üncü Lig kulüplerinden Denizli İdmanyurdu, dış transferde Uşakspor'dan ayrılan sağ kanat Alperen Kahraman (25) ile sözleşme imzaladı. Uşak ekibinde amatör statüde oynaması nedeniyle serbest kalan tecrübeli futbolcunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü olarak, Alperen Kahraman ile anlaşmaya vardığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Yeni sezonda formamız için mücadele edecek Alperen Kahraman'a hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Alperen geçen sezon 22 maçta görev yapmıştı.

Kaynak: DHA

Uşakspor, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alperen Kahraman Denizli İdmanyurdu'nda - Son Dakika

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