Fenerbahçe'nin kalecisi Altay, geçen sezonki performansında değil. Sarı-Lacivertliler 4. haftadaki Sivasspor maçından beri kalesinde gol görüyor. Fenerbahçe ligde son 6 maçta kalesinde 9 gol gördü.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta ise kalesinde 6 gol gördü. Altay'ın serbest vuruşlarda ve yan toplardaki zaafiyeti devam ediyor. Taraftarların bir kısmı Berke'nin de kalede denenmesinin zamanı olduğunu düşünüyor.
Geçen sezon el bileği kırılan Altay, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldı. Altay'ın ameliyattan dolayı eski performansını yakalayamadığı konuşuluyor.
Altay Bayındır'lı Fenerbahçe kalesi performansı:
Fenerbahçe 1-1 Sivasspor
Başakşehir 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Giresunspor
Hatayspor 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa
Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe
Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Olympiacos
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp
Son Dakika › Spor › Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor - Son Dakika Spor