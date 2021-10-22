Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor

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Fenerbahçe'nin kalecisi Altay, geçen sezonki performansında değil. Sarı-Lacivertliler 4. haftadaki Sivasspor maçından beri kalesinde gol görüyor. Fenerbahçe ligde son 6 maçta kalesinde 9 gol gördü.

AVRUPA LİGİ KARNESİ ÇOK DAHA KÖTÜ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta ise kalesinde 6 gol gördü. Altay'ın serbest vuruşlarda ve yan toplardaki zaafiyeti devam ediyor. Taraftarların bir kısmı Berke'nin de kalede denenmesinin zamanı olduğunu düşünüyor.

SAKATLIKTAN SONRASI İYİ DEĞİL

Geçen sezon el bileği kırılan Altay, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldı. Altay'ın ameliyattan dolayı eski performansını yakalayamadığı konuşuluyor.

Altay Bayındır'lı Fenerbahçe kalesi performansı:

Fenerbahçe 1-1 Sivasspor

Başakşehir 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-1 Giresunspor

Hatayspor 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa

Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Olympiacos

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp