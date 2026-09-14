Altay\'da eski başkan Sinan Kanlı\'dan dönüş sinyali, kayyım kararı yarın

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta hafta sonu çıktığı İzmir derbisinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalarak ilk 2 haftayı 2 puanla tamamlayan Altay'da geçen ay istifa ederek kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvuran eski başkan Sinan Kanlı, geri dönüş sinyali verdi. Siyah-beyazlı takımın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı Denizli İdmanyurdu ve Karşıyaka (D) müsabakalarını protokol tribününden takip eden Sinan Kanlı, 'Altay yalnız kalmaz' mesajı verdi.

Kulübe kayyım atanması için yarın görülecek mahkeme sonrası gelişmelere göre hareket edeceğini dile getiren Kanlı, "Kapalı mahkemeye sadece avukatlar girecek. Ret kararı da çıkabilir. Yönetime kayyım atanırsa olağanüstü genel kurul kararı alınacak. Şu an için aday olmayı düşünmüyorum. Hiçbir şey çıkmazsa kulüple ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Takımın, 'Sahipsiz' dediğimiz hali ortada. Çocuklar aslanlar gibi mücadele ediyor" sözleriyle başkan adaylığı için açık kapı bıraktı. Altay'da Vahdettin Heyal ve Ali Can Acar da başkanlığa talip olmuştu.

KUPADA RAKİP SÖKE 1970

Altay yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Söke 1970 ile karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki 1'inci Tur mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Derbide kırmızı kart gören Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, kupada görev yapamayacak. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren kaleci Semih, santrfor Ünal ve cezası devam eden forvet Murat'ın yanı sıra Karşıyaka maçında sakatlanan sol kanat İbrahim forma giyemeyecek. İzmir ekibinin yedek ağırlıklı kadroyla mücadele etmesi bekleniyor. Takıma geç katılan stoperler Yunus Efe ve Sefa'nın kadroda yer alabileceği ifade edildi.