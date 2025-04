Altay\'da Kritik Maç Öncesi Sakatlık Endişesi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde erteleme maçında İskenderunspor'u 1-0 yenerek kümede kalma umudunu sürdüren Altay'da pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Kepezspor ile oynanacak sezonun en kritik sınavı öncesi yaşanan sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda geçen haftaki İnegölspor deplasmanında sakatlanan sol kanat Mehmet Gündüz ve stoper Sefa'nın yanı sıra tedavileri süren orta saha oyuncuları Ali ile Toygar forma giyememişti.

İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan 4 futbolcudan sadece Ali'nin bu haftaki Kepez randevusunda görev yapma ihtimali bulunduğu ifade edildi. Kümede kalması için taraftarının önünde çıkacağı önemli 90 dakikada Kepezspor'u mağlup etmekten başka çaresi olmayan Altay, son 3 haftaya rakibinin 7 puan gerisinde girdi. Siyah-beyazlılar kalan 3 maçından 9 puan çıkarıp Antalya ekibinin bu periyotta 3 puan toplamamasını umut ediyor. Altay'da kadro dışı olan Hikmet ise affedilmedi.

KAPTAN ÖZGÜR'ÜN 150'NCİ MAÇ GURURU

Altay'da 2018'den bu yana 7 sezondur kadroda yer alıp transfer yasaklısı takımını terk etmeyen kaptan Özgür Özkaya, siyah-beyazlı formayla 150 maçı geride bıraktı. Yıllardar onlarca futbolcu gelip geçmesine rağmen ayrılmayıp kulübün sembol isimlerinden olan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu hafta içinde İskenderunspor sınavında 150'nci maçına çıktı. Özgür, duygularını, "Hayatımın en özel anlarından birini yaşıyorum. Türkiye'nin en köklü, en karakterli, en derin tarihine sahip, 1914'ten beri aynı arma aynı isimle mücadele eden bir camianın kaptanlığını yapmaktan gurur duyduğum Altay Spor Kulübü formasıyla 150'nci kez sahaya çıkmanın tarifsiz gururunu yaşıyorum. Her futbolcunun hayalidir bir formaya aidiyet duymak. Ama Altay forması sadece bir kumaş değil; O, geçmişin ahlak meşalesini, onurunu, bugünün mücadelesini ve yarının umudunu taşıyan kutsal bir emanettir değerini bilene" cümleleriyle ifade etti.

Özgür sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı: "Sadece bir futbolcu olmak istemedim bu sahada; bu formayı sırtıma giydiğim her an, bu şanlı kulübün tarihine küçük de olsa bir iz bırakmaya çalıştım. Evet, zor günlerden geçiyoruz. Bu büyük camianın hak ettiği yerlerde olmaması içimi en derinden sızlatıyor. Altay varsa umut vardır. Altay, tarih boyunca hep dimdik duran, sendelese de daha güçlü yeniden ayağa kalkmayı bilen bir çınar. Bu 150 maç, sadece bir istatistik değil, içinde nice zaferler, gözyaşları, sevinç çığlıkları barındırıyor anlatsam saatler sürer. En önemlisi, her maçta Altaylı olmanın ne demek olduğunu daha derinden hissettim. Bugün sadece 150 maçın değil, inancın, sadakatin, umudun, aidiyetin bir nişanesini taşıyorum yüreğimde. Ben bu formayı üzerime değil, yüreğime giydim. Geldiğim ilk gün söylediğim gibi Altaylı Özgür Özkaya olarak hatıralarda kalmak tek gayem. Sırtımda ismim yazıyordu ama kalbimde her zaman Altay."