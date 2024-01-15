Altay, Şanlıurfaspor\'u 1-0 Mağlup Etti

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, -

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

ALTAY: Ozan Evrim Özenç - Salih Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım (Dk. 90+3 Efe Sarıkaya), Mehmet Gündüz, Tolga Ünlü (Dk. 81 Arda Gezer), Deniz Kadah (Dk. 88 Murat Uluç)

ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ - Semih Karadeniz (Dk. 60 Seyit Gazanfer), Mehmet Yiğit, Diego Özçakmak, Hüsamettin Tut, Cumali Bişi (Dk. 77 Abdullah Aydın), Barış Ekincier (Dk. 77 Aldair), Landel, Dening, Mert Çapar (Dk. 46 Thill), Paixao

GOL: Dk. 65 Eren Erdoğan (Altay)

SARI KARTLAR: Deniz Kadah, Ceyhun Gülselam, Ozan Evrim Özenç (Altay), Diego Özçakmak, Semih Karadeniz (Şanlıurfaspor)

1'inci Lig'de 18'inci haftanın kapanış mücadelesinde Altay evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 65'inci dakikada Eren Erdoğan attı. Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altay 11 puana ulaşıp son sıradan kurtuldu ve 17'nci sıraya yükseldi. Şanlıurfaspor ise 16 puanla 15'inci sırada kaldı.

5'inci dakikada gelişen Altay atağında sağdan Zeki'nin ortasında Mehmet gelişine vurdu, top üstten dışarı çıktı.

8'inci dakikada konuk ekipten Paixao penaltı noktası yakınından dönerek vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

18'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Salih'in şutunda kaleci Aydın uzanarak topu kornere çeldi.

45+2'nci dakikada Altay'ın kazandığı serbest vuruşta Özgür ceza sahasına doldurdu, Ceyhun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu, ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

52'nci dakikada Şanlıurfaspor tehlikeli geldi. Sağdan ceza sahasına giren Dening'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Ozan gole izin vermedi. Dönen topu Barış müsait pozisyonda auta yolladı.

64'üncü dakikada konuk ekip önemli bir fırsat daha kaçırdı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pastan Dening dışarı gönderdi.

65'inci dakikada Altay öne geçti. Deniz'in pasında sol çaprazda topla buluşan Eren Erdoğan ceza sahası dışından meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

73'üncü dakikada soldan Barış kesti, Paixao'nun kafa şutunda köşeye giden topu son anda kaleci Ozan çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay karşılaşmayı 1-0 kazandı.