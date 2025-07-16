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Altay Yeni Sezona Hazır

Altay Yeni Sezona Hazır
16.07.2025 13:07
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Altay, yeni sezon hazırlıklarına başladı; hisse satışı ve kadro durumu açıklandı. Deniz Kadah futbola veda etti.

3'üncü Lig'de mücadele edecek İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarına Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile anlaşan siyah-beyazlılar, altyapı takviyeli kadrosuyla çalışmaların startını verdi. Transfer yasağı bulunan Altay'da takımdan ayrılan Kuban, Arda, Onur Efe, Yunus Efe, Yusuf, Emre ve Ali gibi oyuncuların yanı sıra izinli olan Murat Uluç, Özgür, Ceyhun, Ozan gibi tecrübeli oyuncular antrenmanda yer almadı. Deniz Kadah'ın ise sakatlığı nedeniyle futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Hedefimiz sakatlıksız, mücadele dolu ve başarılarla örülü bir sezon geçirmek. Camiamıza hayırlı, futbolcularımıza sağlıklı bir sezon diliyoruz. Takımımız, 2025-26 sezonunun açılışını büyük bir aile ortamında gerçekleştirdi. Taraftarlarımızın coşkusu, yönetim kurulu üyelerimizin desteği ve kulüp personelimizin özverisiyle yeni sezona hep birlikte 'Merhaba' dedik. Yeni hedefler, yeni umutlar ve yeni zaferler için yola çıkarken bu büyük camianın bir parçası olmanın gururunu bir kez daha yaşadık" ifadelerine yer verildi.

Altay, ikinci kamp dönemini Afyon'da üçüncü kamp dönemini ise Kırgızistan'da yapacak.

HİSSELER SATIŞA SUNULACAK

Şirketleşme çalışmalarında son aşamaya gelen Altay'da yatırımcı Vahdettin Heyal, Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş.'nin hisse senetlerinin 21 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacağını açıkladı. Heyal, "Büyük Altay taraftarlarına kulübün üzerinde söz sahibi olmak için tarihi fırsatı arz ediyoruz. Her bir hisse bedeli bin TL'den satışa çıkacak. 25 milyon TL karşılığı hisse alan yönetim kurulunda yer alacak. 500 yüz bin adet hisse satışa çıkacak" dedi.

DENİZ KADAH'TA KIKIRDAK SORUNU

Altay Başkanı Yüksel Gürüz, 39 yaşındaki santrfor Deniz Kadah'ın sakatlığı nedeniyle futbolu bıraktığını açıkladı. Başkan Gürüz, "Deniz Kadah ne yazık ki ciddi kıkırdak sorunu nedeniyle artık futbolcu olarak çok sevdiği Altay'ımıza hizmet edemeyecek. Diz problemi olan biriyim, çok üzülsem de durumunu anlıyorum. Deniz'den yararlanmak için formüller üzerinde konuşuyoruz. Özgür, Ceyhun, Sefa ve Ozan da kadromuzda" diye konuştu.

SÜLEYMAN ÖZKARAL'DAN FEDAKARLIK

Altay'dan yapılan açıklamada geçmiş dönem başkanı Süleyman Özkaral'ın alacaklarında fedakarlık yaptığı bildirildi. Siyah-beyazlılar, "Kulübümüzün geçmiş dönem başkanlarından mevcut yönetim kurulu üyemiz Sayın Süleyman Özkaral geçmiş dönem alacaklarının büyük bir kısmını silerek kendisinin de ekonomik olarak zor günler geçirmesine rağmen fedakarlık örneği göstermiştir. Kulübümüze olan bu kıymetli destekleri ve örnek duruşu için Süleyman Özkaral'a en içten teşekkürlerimizi sunarız" açıklaması yaptı.

37 YILLIK MALZEMECİ MUSTAFA CAN GİTTİ

Altay'da 1988 yılından bu yana malzemeci olarak çalışan Mustafa Can'la yolların ayrıldığı ortaya çıktı. Kulüp yetkililerinin geçen hafta emekli olan Mustafa Can'la masaya oturup kendisine emekleri için teşekkür edecekleri sırada usta malzemecinin sitem ederek görüşmeden ayrıldığı iddia edildi. Kulübe büyük emekleri olan Mustafa Can'ın görevine son verilmesi taraftarların tepkisini çekerken, yönetimin ağustos ayında yapılacak bir etkinlikte kendisine teşekkür plaketi vereceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Futbol, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

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