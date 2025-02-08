Altekma, İstanbul Gençlik Spor'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Altekma, İstanbul Gençlik Spor'a 3-1 Yenildi

Altekma, İstanbul Gençlik Spor\'a 3-1 Yenildi

Efeler Ligi 21. hafta karşılaşmasında Altekma, evinde konuk ettiği İstanbul Gençlik Spor'a 3-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, setleri 25-13, 25-15, 22-25 ve 25-23'lük skorlarla kazanarak maçı üstün bir performansla tamamladı.

08.02.2025 17:52  Güncelleme: 17:53
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İZMİR,

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu

ALTEKMA: Maksim Buculjevic, Miguel David Gutierrez, Emir Pınar, Dmitrii Bahov, Özgür Karababa, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin, Arda Kara, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı, Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Branko Zilic

İSTANBUL GENÇLİK SPOR: Christian Mejlas, Morteza Sharifi, Hasan Sıkar, Cansın Enabolfo, Robert Gunter, Yiğit Savaş Kaplan, Abdulsamet Yalçın, Furkan Aydın, Orçun Ergun

SETLER: 13-25, 15-25, 25-22, 23-25

SÜRE: 121 dakika (25, 27, 33, 36)

Efeler Ligi 21'inci hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği İstanbul Gençlik Spor'a 3-1 mağlup oldu. Konuk takım ilk seti 25-13 kazanıp 1-0 öne geçti. İkinci sette de Altekma karşısında üstün olan İstanbul Gençlik Spor 25-15'lik skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 25-22 alan Altekma durumu 2-1'e getirirken, İstanbul ekibi son seti de 25-23 kazanıp müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altekma, İstanbul Gençlik Spor'a 3-1 Yenildi - Son Dakika

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