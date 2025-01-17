EFELER Ligi'nde son 2 maçında Alanya Belediyespor'u 3-1, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 (D) mağlup ederek çıkış yakalayan Altekma yarın evinde 3'te 3 yapma hedefiyle Türşad'ı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 17'nci hafta karşılaşmasını Sadettin Deneri, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. Ligde 15 maçta 7 galibiyet, 8 yenilgi alan İzmir temsilcisi, 3 galibiyeti bulunan Bitlis ekibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Altekma ilk yarıda deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olmuştu.
Son Dakika › Spor › Altekma, Türşad'ı Konuk Ediyor: 3'te 3 Hedefli - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?